Buhrufe und Streit bei Linken-Parteitag

Aber vielen Delegierten geht es ideologisch um Grundsätzliches. Dazu liegen weitere Anträge besonders linker Linker vor, die alle Einwanderungsbeschränkungen abschaffen wollen und die Idee eines Einwanderungsgesetzes als „Nützlichkeitsrassismus“ für potenzielle Zuwanderer brandmarken. Aber auch hier gelingt ein Verfahrenstrick: Die Papiere werden dem Vorstand per Parteitagsbeschluss zur weiteren Beratung überantwortet.

Vorsitzende halten sich raus

Als der Parteitag zum Tribunal gegen Wagenknecht wird, halten die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger still. So kommt es zu der merkwürdigen Situation, dass sich mit der Mehrheit von nur einer Stimme ein Antrag für eine Fortsetzung der Debatte zur Flüchtlingspolitik durchsetzt, die bereits zum Auftakt des Parteitags geführt und abgeschlossen war. Anhänger Wagenknechts sehen darin eine „gesteuerte Retourkutsche“ für das Wahlergebnis von Katja Kipping, die mit lediglich 64,5 Prozent der Stimmen im Parteivorsitz bestätigt wird. In ihrer Auftaktrede bietet sie Wagenknecht Frieden an („Wir sind alle Teil der Linken“), attackiert aber deren Ehemann, Ex-Linken-Chef Oskar Lafontaine, welcher ebenfalls mit seiner Kritik an der parteioffiziellen Flüchtlingspolitik nicht hinter dem Berg hält. „Schluss damit“, fordert Kipping. Wagenknecht sitzt in der ersten Reihe. Und sie wirkt danach, „als hätte jemand den Kühlschrank aufgelassen“, sagt ein Fotograf. Dafür läuft Wagenknecht mit triumphierendem Lächeln durch den Saal, als Kippings überraschend schwaches Abschneiden Gewissheit ist.

