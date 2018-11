Bund entlastet Länder in der Asylfrage

Magdeburg.Bund und Länder kommen sich näher bei den Ankerzentren für Flüchtlinge. Teilnehmer des Treffens der Innenministerkonferenz in Magdeburg berichteten gestern, um das Thema sei nicht mehr gestritten worden. CDU, CSU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf Bundesebene auf die Ankerzentren verständigt.

Nach dem Bericht der „Welt“ hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Ländern nun zugesichert, künftig nicht mehr auf dem Namen Ankerzentrum für solche zentralen Einrichtungen zu bestehen. Noch zum Auftakt der Konferenz hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der Sprecher der SPD-geführten Länder, gesagt: „Es geht am Ende wirklich nur um das Türschild. Und das ist ein Streit, den ich noch nie verstanden habe, um es sehr deutlich zu sagen.“

In den Ankerzentren sollen Schutzsuchende das gesamte Asylverfahren durchlaufen. Die Arbeit der zuständigen Behörden und Ansprechpartner soll dort gebündelt werden, um schneller zu Entscheidungen zu kommen. Bisher gibt es solche Zentren nur in Bayern, Sachsen und dem Saarland, das Innenministerium spricht von insgesamt neun Einrichtungen. Die Beratungen zwischen Bund und Ländern sind offenbar so weit gediehen, dass das Innenministerium den Ländern nun eine Mustervereinbarung für die neuen Einrichtungen zuschickte. Darin bietet der Bund an, die Rückführung von Asylbewerbern zu übernehmen, für die andere EU-Staaten zuständig sind (Dublin-Fälle).

„Voraussetzung ist immer, dass die abgelehnten Asylbewerber in einem Bundesland konzentriert in Einrichtungen sind, damit sie zur Verfügung stehen für die Abschiebung“, sagte Seehofer gestern dazu.

Zudem ist Seehofer offenbar zu weiteren Zugeständnissen bereit. Mittlerweile wäre es für ihn tragbar, wenn Verwaltungsgerichte und Jugendämter nicht direkt am jeweiligen Standort vertreten seien, sondern in Städten in der Umgebung, berichtete die „Welt“. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018