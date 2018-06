Bund gibt so viel aus wie noch nie

Anzeige

Berlin.Bis kurz vor drei Uhr in der Nacht zu gestern saßen die Haushaltsexperten der Koalition und Opposition zusammen. In einer fast 14-stündigen Sitzung wurde noch einmal jeder Einzelposten des Etatentwurfs für 2018 umgedreht. Ergebnis: Die Ausgaben steigen auf Rekordniveau. Und das weiter ohne neue Schulden. „Mit dem Bundeshaushalt 2018 setzt die Koalition die solide Haushaltspolitik der vergangenen Jahre fort“, erklärten die Experten der Regierungsparteien, Eckhardt Rehberg (CDU) und Johannes Kahrs (SPD). Dagegen ließ die Opposition kaum ein gutes Haar an der Vorlage. Ein Überblick:

Eckwerte: 343,6 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr ausgeben. Das ist gemessen am ursprünglichen Entwurf eine nochmalige Steigerung um 2,6 Milliarden Euro. Der Mehrbetrag geht vornehmlich auf einen noch einzurichtenden „Digitalfonds“ zurück, mit dem die Regierung den Breitbandausbau und die Digitalisierung in Schulen fördern will. Im Vergleich zum vergangenen Jahr legt der Gesamtetat damit um fast 13 Milliarden Euro beziehungsweise 3,9 Prozent zu. An der „schwarzen Null“, also einem Haushalt ohne neue Schulden, will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aber festhalten.

Investitionen: Der ursprüngliche Entwurf von Scholz war wegen zu geringer Investitionen heftig kritisiert worden. Nun haben die Haushälter der großen Koalition nachgebessert. Nach der neuen Vorlage werden die Ausgaben dafür um 2,8 Milliarden auf 39,8 Milliarden Euro angehoben. „Noch nie wurde so viel investiert“, sagte CDU-Mann Rehberg. Die Opposition gab allerdings zu bedenken, dass in dieser Rechnung zum Beispiel auch das Baukindergeld enthalten ist, bei dem es sich eigentlich um eine Subvention und keine Investition handele.