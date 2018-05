Bundesgericht rügt Finanzämter

Anzeige

Was muss die Politik nun tun?

Nichts. Wenn der Finanzminister eine juristische Niederlage befürchtet und deshalb eine Grundsatzentscheidung verhindern will, kann er sogar im konkreten Einzelfall einfach nachgeben. In Karlsruhe liegen aber bereits Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung vor, bei denen es auch um diese Zinsen geht. Hier wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen.

Was heißt das für Steuerzahler?

„Am besten ist es, Einspruch einzulegen, wenn man einen Steuerbescheid mit Nachzahlungszinsen erhält“, rät Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. „Man muss die Zinsen erst einmal zahlen, hat dann aber eine Chance, sie zurückerstattet zu bekommen“, sagt Klocke. Wer schon gezahlt habe, ohne Einspruch einzulegen, habe hingegen wenig Aussichten auf Rückerstattung. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018