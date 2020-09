Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt nicht mehr an

Im kommenden Herbst wird sie nicht mehr kandidieren: Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). © dpa

Berlin/Viernheim.Die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird bei der Wahl zum nächsten Bundestag im kommenden Herbst nicht mehr antreten. Das teilte die 55-Jährige am Samstag in einer persönlichen Erklärung an ihre Parteifreunde mit. Sie bitte für diese Entscheidung für Verständnis. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, und doch steht sie schon seit langem fest. Ich war immer davon überzeugt, dass Politik als Beruf nur auf Zeit ausgeübt werden sollte.“, schreibt die aus Viernheim stammende Politikerin. Weitere Motive für ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur nennt sie in dem eineinhalbseitigen Schreiben nicht. Es klingen in ihrer Erklärung allerdings private Gründe durch: „Meiner Familie habe ich viel abverlangt, konnte mich aber immer auf sie verlassen. Dafür war und bin ich dankbar.“ Lambrecht hat gemeinsam mit dem SPD-Politiker Hans-Joachim Hacker einen 19-jährigen Sohn, ist nach vier Jahren Ehe geschieden.

Christine Lambrecht vertritt seit 1998 den Kreis Bergstraße im Deutschen Bundestag. Die sechs Wahlwahlkämpfe und Wahlperioden seien „eine sehr lang, sehr spannende und auch intensive Zeit gewesen. Lambrecht zog viermal über die Landesliste ins Parlament ein und holte zweimal das Direktmandat gegen ihren politischen Kontrahenten Michael Meister CDU). Lambrecht ist seit 1982 Mitglied der SPD.

In ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete übte die studierte Juristin und Rechtsanwältin verschiedene Funktionen in ihrer Partei aus. Sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium und im Justizministerium.

Lambrecht kündigte allerdings an, SPD-Mitglied bleiben zu wollen: „Auch wenn ich 2021 nicht mehr für den Bundestag kandidieren werde, bleibe ich meiner Partei und der Sozialdemokratie treu.“