Bundespräsident Steinmeier besucht Uckermark

Tantow/Prenzlau/Templin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute den Landkreis Uckermark in Brandenburg, um über die Zukunft der ländlichen Regionen und die Sorgen der Menschen dort zu diskutieren. Das Thema hat der Bundespräsident zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit gemacht.

Vor der Reise warnte er vor einer wachsenden Kluft zwischen Stadt und Land und verwies auf Probleme etwa bei der medizinischen Versorgung, der Kinderbetreuung und der Verkehrsanbindung. Die Politik müsse sich mehr für den ländlichen Raum engagieren und dafür sorgen, dass die Lebensverhältnisse dort attraktiv seien, sagte Steinmeier in der ARD.

In Tantow nahe der polnischen Grenze besuchen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender eine deutsch-polnische Kindertagesstätte und die freiwillige Feuerwehr. In Prenzlau geht es um Energie und Abwasser. In Templin will Steinmeier sich über die ärztliche Versorgung informieren und mit Kulturschaffenden zusammentreffen. Ein Empfang für ehrenamtlich Engagierte beschließt das Programm.