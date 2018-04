Bundesregierung vergleichsweise schwach bewertet

Anzeige

In der politischen Stimmung Ende April können Union, SPD und AfD geringfügig zulegen, die Linke hat etwas größere Zuwächse. Einbußen gibt es dagegen für FDP, Grüne und die sonstigen Parteien. So erreicht die CDU/CSU bei dieser Stimmungsmessung – anders als in der nachfolgenden Projektion bleiben Parteibindungen, taktisches Verhalten oder Dunkelziffern hier unberücksichtigt – aktuell 36% (+1). Die SPD kommt auf 23% (+1), die AfD auf 9% (+1), die FDP auf noch 7% (-1) und die Linke auf 10% (+3). Die Grünen rutschen auf 14% (-2), alle anderen Parteien erzielen zusammen 2% (-2).*

Politbarometer Vom 24.04. bis 26.04.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 27.04.2018. Nächstes bundesweites Politbarometer Freitag, den 18.05.2018. *Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahl-entscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion", bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.