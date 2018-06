Bundestag beschließt Neuregelung zum Familiennachzug

Anzeige

Die Neuregelung sieht vor, dass ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder demnächst wieder kommen dürfen. Das Gleiche gilt für Eltern von unbegleitet in Deutschland lebenden minderjährigen Flüchtlingen. Zusätzlich können Härtefälle geltend gemacht werden, was in der Vergangenheit aber nur sehr wenigen Betroffenen gelang.

Entschließungsanträge von AfD sowie FDP wurden abgelehnt.