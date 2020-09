Bundesvize steigt aus Politik aus

Hamburg.Gut ein halbes Jahr nach der Wahlschlappe der FDP in Hamburg hat die Landesvorsitzende Katja Suding überraschend ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. „Für mich ist im nächsten Jahr Schluss“, sagte die 44 Jahre alte Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende am Samstag beim Landesparteitag der Elbliberalen. Sie werde weder bei der Bundestagswahl antreten noch erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Auch für den Bundesvorstand wolle sie sich nicht mehr bewerben.

Dies sei „keine Entscheidung gegen die FDP, gegen den Landesverband oder gegen eine Person“, sagte Suding. Die Entscheidung sei aus persönlichen Gründen gefallen. „Mir war immer klar, dass ich mein Berufsleben nicht mit der Politik beenden werde.“ Sie wolle ihr Bundestagsmandat aber bis zum Ende der Legislatur „mit voller Kraft“ weiterführen und werde der FDP weiter als Mitglied angehören.

„Wunderbare Jahre“

Vor rund zehn Jahren sei sie „ziemlich plötzlich“ aus einem „sehr schönen“ Berufsleben in die Politik gegangen, „habe mich da in die Pflicht nehmen lassen“, resümierte Suding. „Ich habe das gemacht mit allen Chancen und Risiken.“ Es seien „wunderbare, spannende und bewegende Jahre“ gewesen. 2011 hatte die PR-Beraterin die Hamburger Liberalen nach zwei Legislaturen außerparlamentarischer Opposition als Spitzenkandidatin zurück in die Bürgerschaft geführt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020