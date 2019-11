Bundeswahlleiter kritisiert Desinformation in sozialen Medien

Wiesbaden. Ordnungsgemäß durchgeführte Wahlen sind Voraussetzung für ihre Akzeptanz und die demokratische Legitimität der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, werden politische Entscheidungen in der Gesellschaft akzeptiert.

Die Bürgerinnen und Bürger sind in den Wochen vor einer Wahl einer ständigen Informations- und Meinungsflut ausgesetzt - insbesondere in den sozialen Medien. Gemäß dem Grundsatz der freien Wahl sollen die Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidung in einem offenen Prozess der freien Meinungsbildung ohne Zwang oder sonstige unzulässige Beeinflussung von außen treffen können. Ein Schutz vor Beeinflussung durch Falschmeldungen (Fake News) ist jedoch im Zeitalter der globalen Vernetzung von Informationssystemen so gut wie unmöglich.

Öffentliche Sitzungen

Umso wichtiger ist es, die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl sicherzustellen und jederzeit transparent über die Abläufe und die rechtlichen Grundlagen zu informieren. Hier sehe ich eine besonders wichtige Aufgabe für mich als Bundeswahlleiter. Falschmeldungen über den Wahlablauf können so schnell auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden.

Ein wichtiger Baustein hierfür ist der Grundsatz der Öffentlichkeit, der in Deutschland bei allen Handlungen der verschiedenen Wahlorgane gilt. Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit übt dadurch gegenüber den Wahlorganen eine ganz wichtige Kontrollfunktion aus.

Sicherung freier Wahlen

Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände haben das Wahlergebnis in öffentlicher Sitzung zu ermitteln und festzustellen. Jedermann soll den ordnungsgemäßen Wahlablauf und die korrekte Ermittlung der Ergebnisse überwachen können. Der Grundsatz der Öffentlichkeit fördert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in manipulationsfreie Wahlen und ist durch die Möglichkeit der Kontrolle des gesamten Wahlvorgangs - mit Ausnahme der geheimen Stimmabgabe - die wichtigste Sicherung freier Wahlen gegen Wahlfälschungen und somit die Grundvoraussetzung für eine funktionsfähige Demokratie.

Als Bundeswahlleiter weiß ich, dass die Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- und Europawahlen unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Durch gezielte Desinformationskampagnen insbesondere in den sozialen Medien wird gerade im Vorfeld und während der Wahl immer wieder versucht, die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl infrage zu stellen. Sei es durch Diskussionen über die Zulassung bestimmter Parteien oder durch Gerüchte über Wahlmanipulationen am Wahltag. Um dem zu entgegnen, ist es wichtig, Sachverhalte schnell zu prüfen und auf identifizierte Falschmeldungen unmittelbar zu reagieren. Der Beobachtung der sozialen Medien kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist eine zu jedem Zeitpunkt transparente und umfassende Information über die rechtlichen Grundlagen der Wahlorganisation und den Ablauf der Ergebnisermittlung wichtig. Dadurch können Manipulationsgerüchte bereits im Keim erstickt werden.

Als Präsident des Statistischen Bundesamtes erlebe ich, dass politische Desinformationen auch bei Statistiken zu politisch brisanten Themen mit dem Ziel eingesetzt werden, die Gesellschaft zu polarisieren. Das erleben wir beispielsweise regelmäßig bei der Veröffentlichung von Migrationsdaten. Die amtliche Statistik ist heute mehr denn je gefordert, dem etwas entgegenzusetzen - nämlich neutrale Fakten, die eine Orientierung bieten und im besten Fall auch Desinformationen entlarven können.

Das Vertrauen der Menschen in die staatlichen Institutionen spielt dabei eine große Rolle. Wir versuchen, dieses Vertrauen durch hohe Transparenz über unsere Arbeitsweise und die statistischen Methoden und Verfahren weiter auszubauen. Denn wenn jeder eine Statistik von der Datenerhebung bis zur Auswertung und Veröffentlichung nachvollziehen kann, reduzieren sich Fehlinterpretationen, und manche eingeschränkte Aussagekraft einer Statistik wird besser verständlich. Wenn dann gewollt falsche Aussagen getroffen werden, sind sie leichter zu enttarnen.

Gründliche Recherche

Den Journalistinnen und Journalisten kommen in diesem Meinungsbildungsprozess eine bedeutende Rolle zu: Sie müssen sich auf seriöse Datenquellen stützen und sollten ein grundsätzliches Statistik- und Zahlenverständnis mitbringen. Denn so laufen sie nicht Gefahr, vielleicht aus Versehen Desinformation zu unterstützen. Statistik- und Zahlenverständnis sollten wie die gründliche Recherchearbeit zum Handwerk der Journalistinnen und Journalisten gehören.

Als Datenanbieter unterstützen wir verschiedene Initiativen, die Statistik- und Datenkompetenz im Journalismus zu erhöhen, zum Beispiel mit Workshops, Hintergrundgesprächen, bei der Nutzung von Open Data Produkten. So profitieren wir alle davon - die amtliche Statistik, der Journalismus und am Ende die gut informierten Leserinnen und Leser.

In eigener Sache:

