Busfahrer Guiseppe Ridente: "Es fährt sich nun sehr entspannt auf den Straßen"

Seitdem das Coronavirus auch in unserer Region angekommen ist, ist es viel ruhiger auf den Straßen: Der Schulverkehr bleibt aus, dadurch, dass viele Leute im Homeoffice arbeiten, fehlt auch ein Großteil des Berufsverkehrs – es fährt sich nun sehr entspannt auf den Straßen.

Um uns vor einer Ansteckung zu schützen, hat Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) Barrieren in den Bahnen installiert, damit uns Menschen nicht zu nah kommen. Busfahrer verkaufen keine Fahrkarten mehr. So kommen wir weder mit Menschen in direkten Kontakt noch mit Bargeld.

Durch die Maßnahmen, dass die Menschen zuhause bleiben sollen, fahren wir jetzt mit extrem leeren Bahnen. Doch unsere Arbeit einstellen können wir natürlich nicht – wie sollen die Menschen, die auf uns angewiesen sind, noch dahin kommen, wo sie benötigt werden? Um viele Leerfahrten zu vermeiden, haben wir jedoch unser Angebot etwas reduziert: die Busfahrten mehr als die Straßenbahn. Dadurch erhalten wir zudem Gelegenheit, Überstunden abzubauen und Fahrer auf Reserve zu haben.

Während unsere Bahnen leerer wurden, fiel mir auf, dass immer noch viele Menschen die Vorsichtsmaßnahmen der Stadt ignorieren und draußen auf den Straßen sind – häufig auch ältere Menschen, die sich damit unnötig in Gefahr begeben. Das finde ich nicht gut.

Ich bin Italiener und habe Familie in Italien. Durch sie erlebe ich viel mit, was mir den Ernst der Lage umso greifbarer macht. Ich habe Angst vor dem Virus. Dabei sorge ich mich jedoch weniger um mich selbst. Mich beschäftigt folgender Gedanke: Ich muss keine Symptome zeigen, aber kann für das Virus ein Wirt sein. Daher sollte ich mich von anderen Menschen fernhalten. Ich wünschte, jeder hätte diesen Gedanken und würde sich dementsprechend verhalten: Zuhause bleiben und diese Wochen weitestgehend allein verbringen. So haben wir einzeln eine Chance, den Kampf gegen das Virus gemeinsam zu gewinnen.

Guiseppe Ridente, 46, Bus- und Bahnfahrer bei der RNV

