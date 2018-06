Bußgeld bei vorzeitigen Ferien

Anzeige

„Wenn Schülerinnen oder Schüler ohne Entschuldigung oder Beurlaubung der Schule fernbleiben, ist dies nach den Bestimmungen des Schulgesetzes und der Schulordnungen keineswegs ein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit und ein Verstoß gegen die Ordnung der Schule“, betont ein Sprecher des Mainzer Bildungsministeriums. So dürfen Schulen bei einer verdächtigen Krankmeldung eines Kindes auch ein Attest vom Arzt oder sogar – in Ausnahmefällen – vom Gesundheitsamt verlangen.

Auch Rainer Bade, Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, ist bei Fehlzeiten um die Ferienzeiten herum besonders aufmerksam – und scheut vor Nachfragen und Sanktionen nicht zurück, wenn ihm ein Fall verdächtig vorkommt. „Wir haben eine klare Haltung dazu“, sagt Bade. Es sei einfach „unanständig“, sich durch einen Verstoß gegen die Regeln einen Vorteil zu verschaffen. Und Beurlaubungen gebe es nur in wenigen Ausnahmefällen, für Sprachkurse in einem Bundesland mit anderen Ferienterminen zum Beispiel oder wirklich wichtige Familienfeste wie eine Taufe. Bade spricht sich auch für eine aktive Überprüfung etwa durch die Polizei aus: „Das ist wie bei Geschwindigkeitskontrollen, das schärft das Bewusstsein für das richtige Verhalten.“

Doch selbst auf dem größten deutschen Flughafen Frankfurt haben Familien keine speziellen Polizeieinsätze gegen Schulschwänzer zu erwarten. „Kontrollen an den Flughäfen gibt es in Hessen nicht“ sagt ein Sprecher des Wiesbadener Kultusministeriums.

Trotzdem sollten sich Familien, die sich unerlaubt mehr Freizeit gönnen, nicht in Sicherheit wiegen. Es komme schon vor, so das baden-württembergische Innenministerium, dass Polizeibeamten auffalle, wenn offensichtlich schulpflichtige Kinder und Jugendliche während der Unterrichtszeiten anderweitig unterwegs seien.

Beamte nehmen Personalien auf

Sollten im Zuge von anderen Kontrollen etwa am Stuttgarter Flughafen auch Schulschwänzer festgestellt werden, nehmen die Beamten die Personalien auf und leiten den Fall an die zuständigen kommunalen Ordnungsämter weiter. Am Antritt ihrer Urlaubsreise aber werden Eltern und Kinder nicht gehindert – es könnte nur passieren, dass der vorzeitig angetretene Urlaub sich durch ein Bußgeld wegen Schulschwänzens verteuert.

Eltern, die ihre Kinder früher abmelden, argumentieren gerne, dass in den letzen Schultagen vor den Ferien sowieso kaum noch regulärer Unterricht stattfindet. Das sieht Christian Zimmermann, Rektor der Schlossbergschule im südhessischen Bensheim-Auerbach, aber anders: „Gerade an den letzten Tagen verabschieden sich die Kinder und Lehrkräfte voneinander“, erklärt Zimmermann. Wenn dann einzelne Schüler der Klassen- und Schulgemeinschaft fehlen, sei das aus pädagogischer Sicht schlecht für das fehlende Kind – „und somit auch nicht zu genehmigen“. (mit bub)

