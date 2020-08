Bußgeldpflicht für Maskenverweigerer?

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen gehen mehrere Bundesländer strenger gegen Maskenverweigerer vor. Soll es sofort eine einheitliche Bußgeldpflicht geben?

Pro

von Stefan Vetter

Ja, es stimmt, die Fachwelt stand dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes anfangs ablehnend gegenüber. Die Medien haben das weiter transportiert, genauso wie auch die späteren Eingeständnisse namhafter Experten bis hin zur Weltgesundheitsorganisation WHO, hier einem wissenschaftlichen Irrtum unterlegen zu sein. Wo es kaum möglich ist, Abstände einzuhalten, macht eine Schutzmaske durchaus Sinn, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu reduzieren. Das wurde zwischenzeitlich durch Studien belegt.

Für das Hin und Her kann man die Wissenschaft schelten. Andererseits ist sie auch nur ein lernendes System, denn für die aktuelle Corona-Pandemie gibt es keine Blaupause. Die Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen gibt es nun schon lange. Als erstes Bundesland hatte Sachsen eine solche Regelung am 20. April eingeführt. In den Tagen darauf zogen dann praktisch alle Bundesländer nach. Nur die Sanktionen bei Verstößen sind bis heute von Land zu Land unterschiedlich geregelt.

Mittlerweile ist Anfang August. Da sollten sich die Bestimmungen eigentlich überall herumgesprochen haben. Und tatsächlich kommen ihr auch die allermeisten Bürger nach, weil die Einsicht greift, dass Lockerungen im Alltagsleben mit persönlicher Verantwortung einhergehen müssen. Sie tragen stets eine Maske bei sich. Die das nicht tun, sind nicht unwissend, sondern uneinsichtig. Absichtlich.

Den Maskenverweigerern ist mit gutem Zureden nicht beizukommen. Gerade angesichts steigender Neuinfektionen macht es daher Sinn, Bußgelder ohne Vorwarnung zu verhängen. Ob das 50 oder 150 Euro sind, tut am Ende weniger zur Sache. Hauptsache, der Verstoß wird überhaupt konsequent geahndet. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sonst ist der Verantwortungsvolle der Dumme.

Kontra

von Hagen Strauß

Die Maske gegen Corona muss sein. Wer sich weigert, sie zu tragen, nur weil er sich vom Staat gegängelt fühlt oder das Virus für ein Hirngespinst hält, gefährdet andere und verhält sich absolut unsolidarisch. Niemand fährt ja auch bei Rot über die Ampel, um damit gegen eine angebliche staatliche Bevormundung zu protestieren.

Die Debatte über Bußgelder für Maskenmuffel nimmt nun allerdings einen unschönen Verlauf. Es ist unverhältnismäßig, Fahrgästen, die keinen Mund-Nase-Schutz im öffentlichen Nahverkehr tragen, mit der 150-Euro-Keule eins überzubraten, ohne vorher noch einmal auf die Regeln hinzuweisen. Das ist sogar kontraproduktiv, weil dadurch eher Widerstand und Ärger denn Einsicht produziert wird.

Die große Mehrheit der Bürger verhält sich nach wie vor vernünftig und will dem Virus keine Chance geben. Nachlässigkeit ist aber menschlich, sie ist gerade in Corona-Zeiten nachvollziehbar, wo sich doch alle nach Normalität sehnen. Angesichts vieler Lockerungen umso mehr. Jeder prüfe sich diesbezüglich selbst.

Mit einem Hinweis auf die fehlende Maske, mit einer kurzen Ermahnung oder Belehrung, lässt sich das Problem meist schnell aus der Welt räumen. Sollte sich jemand dann noch weigern, die Bedeckung zu tragen, muss er allerdings auch tatsächlich zur Kasse gebeten werden. Eine Bußgeldverordnung macht ohnehin nur Sinn, wenn es Kontrollen gibt. Die fehlen. Vor allem aber ersetzen Strafen keine Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit. Beides muss in der Corona-Krise permanent geleistet werden, damit die Zahl der Ignoranten möglichst gering bleibt. Auch sollte man bei der Höhe der Gelder Augenmaß wahren. Wenn ein Verstoß gegen die Maskenpflicht bald teurer sein soll als das Rasen mit dem Auto, erhöht das die Akzeptanz nicht gerade.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020