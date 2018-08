Caracas streicht fünf Nullen

Ecuador: Ein Migrant aus Venezuela passiert die Grenze. © dpa

Caracas.Aus dem „starken Bolivar“ wird ein „souveräner Bolivar“. So zumindest hat es Venezuelas sozialistischer Staatspräsident Nicolás Maduro versprochen. Quasi über Nacht werden wegen der astronomischen Inflation fünf Nullen auf den Geldscheinen verschwinden. Ob genügend neue Geldscheine gedruckt wurden, wird sich zeigen. Auch Papier ist in dem südamerikanischen Land Mangelware. Bislang kostete eine Flasche Mineralwasser beispielsweise zwei Millionen Bolivar, allerdings bekamen die Venezolaner bei Banken nur maximal 500 000 Bolivar auf einmal ausgezahlt. Und der monatliche Mindestlohn reichte gerade einmal für ein Stück Butter. Dafür blüht der Schwarzmarkt.

Bisher haben den Vereinten Nationen zufolge mindestens 2,3 Millionen Menschen das Land verlassen. Die Mehrheit der Venezolaner glaubt nicht an die Versprechungen des Regimes. Allein nach Ecuador reisten in diesem Jahr rund 570 000 Venezolaner ein. Kolumbien sowie Venezuelas direkter Nachbar Brasilien tragen die Hauptlast der Fluchtbewegung, rund eine Million Venezolaner gingen dort über die Grenze. In Brasilien kam es zu Ausschreitungen. In der Grenzstadt Pacaraima wurde Jagd auf Flüchtlinge gemacht. Rund 1200 Venezolaner flohen zurück in ihre Heimat. tok

