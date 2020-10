Carola Rackete mit Karl-Küpper-Preis ausgezeichnet

Köln.Die Menschenrechtsaktivistin und Kapitänin Carola Rackete ist am Montag von Kölner Karnevalisten und der Stadt Köln für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe ausgezeichnet worden. Mit dem erstmals vergebenen und mit 10 000 Euro dotierten Karl-Küpper-Preis werde Rackete für ihren Mut und ihre Menschlichkeit gewürdigt, die sie als Kapitänin der „Sea-Watch 3“ bei Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer bewiesen habe, so der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn. Rackete erlangte 2019 Bekanntheit, als sie als Kapitänin der „Sea-Watch 3“ vor der libyschen Küste über 50 Schiffbrüchige an Bord nahm. Trotz des Verbots fuhr sie in den Hafen von Lampedusa ein. Rackete wurde noch auf dem Schiff festgenommen, allerdings nach wenigen Tagen wieder freigelassen. epd (Bild: dpa)

