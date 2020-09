Caspary: Kein deutscher Alleingang bei Flüchtlingen

Der EU-Abgeordnete Daniel Caspary (CDU) fordert eine europäische Lösung für das Flüchtlingsdrama auf Lesbos.

Herr Caspary, Bundesinnen- minister Horst Seehofer ist wie Sie Mitglied in einer Partei, die sich christlich nennt. Ist sein Verhalten gegenüber den Flüchtlingen auf Lesbos nicht unchristlich?

Daniel Caspary: Horst Seehofer steht wie wir alle in der Politik vor einem großen Dilemma. Als Menschen müssen wir barmherzig sein, Staaten müssen aber gerecht sein und nach Recht und Gesetz handeln.

Manche Flüchtlinge sitzen schon ewig auf Lesbos fest, ohne dass es ein Asylverfahren nach - wie Sie es nennen - Recht und Gesetz gibt.

Caspary: Die Bearbeitungszeiten der Asylanträge sind in der Tat unerträglich lang. Das liegt auch daran, dass viele Flüchtlinge ihre Identität verschleiern. Außerdem haben wir leider noch immer kein gemeinsames europäisches Asylrecht und Asylverfahren.

Das ändert alles nichts daran, dass eine Lösung für die 12 000 Flüchtlinge auf Lesbos gefunden werden muss, oder?

Caspary: Ja. Wir müssen aber erst herausfinden, wer von ihnen wirklich als Flüchtling gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention oder nach dem griechischen Asylrecht anerkannt werden kann. Solange wir kein europäisches Asylrecht haben, gibt es leider keine andere Lösung.

Die deutschen Städte wollen viele Menschen aus Moria freiwillig aufnehmen. Seehofer lehnt das einfach ab. Wie soll das ein normaler Mensch verstehen?

Caspary: In Griechenland leben mehr als jene 12 000 Flüchtlinge, über die wir jetzt sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Lösung finden, die sich nicht nur auf die Menschen in Moria bezieht, sondern übergreifend ist. Wir stehen gerade mitten in Verhandlungen über ein gemeinsames EU-Asylrecht und ein einheitliches Verfahren. Wenn unsere Partner jetzt aber den falschen Eindruck gewinnen, am Ende lösen doch die Deutschen die Probleme und werden es allein richten, dann würde das niemandem helfen. Also bitte kein deutscher Alleingang!

Noch mal: Was passiert jetzt mit den Flüchtlingen?

Caspary: Natürlich schockieren uns diese Bilder. Aber wir dürfen nicht vergessen: Gegenwärtig sind weltweit Millionen Menschen auf der Flucht. Viele wollen nach Europa. Daran müssen wir uns orientieren. Und die griechische Regierung erwartet meiner Kenntnis nach mit der Ausnahme einiger unbegleiteter Flüchtlinge gar nicht, dass wir jetzt wegen der aktuellen Vorkommnisse Flüchtlinge aufnehmen. Athen versucht alles, um die Situationen dieser Menschen vor Ort zu verbessern., auch Deutschland hilft hier beispielsweise über das THW mit. Griechenland ist ein souveräner Staat.

Sie sagen die ganze Zeit, wir müssen barmherzig sein, verweigern dann aber im nächsten Satz die Hilfe.

Caspary: Wir reden seit fünf Jahren nicht über Flüchtlinge in Griechenland, sondern über viele, viele, viele Millionen Menschen, die in die Europäische Union kommen wollen.

Die haben Sie schon vorher erwähnt. In unserem Interview geht es aber eben um jene 12 000. Denn die brauchen jetzt Soforthilfe und können doch nicht ewig warten, weil die EU seit 2015 keinen Schritt weitergekommen ist. Oder wollen Sie das bestreiten?

Caspary: Mich belastet es, dass in der öffentlichen Diskussion immer wieder die Europäische Union den schwarzen Peter bekommt.

Wer soll denn sonst die Verantwortung für das Desaster übernehmen?

Caspary: Fakt ist doch, dass einige Mitgliedstaaten eine Einigung blockieren, weil sie sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Sie meinen Polen und Ungarn?

Caspary: Zum Beispiel. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben dagegen umfangreiche Vorschläge gemacht.

Polen und Ungarn sind ja als Mitgliedstaaten im Europäischen Rat vertreten. Und dort werden im Namen der EU die Entscheidungen gefällt - oder nicht?

Caspary: Das stimmt, aber wenn in Deutschland der Bundesrat ein Gesetz blockiert, dann nennen wir Ross und Reiter und sagen nicht, das war Deutschland, sondern weisen einzelnen Bundesländern die Schuld zu. Das wünsche ich mir auch in der EU. Ich will nicht, dass man pauschal „Brüssel“ beschimpft.

Noch mal: Was passiert jetzt mit den 12 000 Flüchtlingen?

Caspary: Die Entscheidungen müssen nach Recht und Gesetz und im Europäischen Verbund ohne Alleingänge ablaufen.

Das habe ich verstanden. Nur glauben Sie wirklich, dass in Moria bis zur Zerstörung irgendetwas nach rechtsstaatlichen Prinzipien abgelaufen ist?

Caspary: Ihre Frage macht mich sprachlos, denn ich gehe fest davon aus, dass die griechische Regierung alles versucht hat, um nach Recht und Gesetz vorzugehen.

Ist es wirklich rechtsstaatlich, wenn Flüchtlinge jahrelang in Moria unter menschenunwürdigen Zuständen teilweise wie Vieh zusammengepfercht werden?

Caspary: Das ist mir alles zu pauschal. Klar ist, dass das Lager massiv überbelegt und die Zustände somit untragbar waren. Wahr ist aber auch, dass einige Flüchtlinge bewusst falsche Angaben zu ihrer Identität machen und auf Zeit spielen.

Einige Länder nehmen aber prinzipiell keine Flüchtlinge zurück.

Caspary: Und mit einigen haben wir Rückkehrabkommen abgeschlossen. Deshalb kommt es immer auf den Einzelfall an. Europa muss endlich einen gemeinsamen Weg aus dieser untragbaren Situation finden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020