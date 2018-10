Castellucci will die Südwest-SPD einen

Der Abgeordnete Lars Castellucci aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar. © Privat

Heidelberg.„Wir müssen Schluss machen mit der Aufsplitterung“, fordert Lars Castellucci. Im Interview begründet der bisherige Vize der Südwest-SPD seine Kandidatur für den Landesvorsitz.

Herr Castellucci, warum bewerben Sie sich für den SPD-Landesvorsitz?

Lars Castellucci: In zweieinhalb Jahren sind die nächsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg. In den

...