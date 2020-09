CDU bleibt stärkste Kraft in NRW

Düsseldorf.Klarer Wahlsieg der CDU, erneuter Rückschlag für die SPD und Rekordergebnis der Grünen: Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen haben die Wähler am Sonntag deutliche Akzente gesetzt. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Armin Laschet kamen landesweit auf knapp 36 Prozent der Stimmen. Sie blieben damit leicht hinter ihrem Ergebnis von 2014 zurück, als sie noch 37,5 Prozent erzielten.

Laschet stand zwar in NRW nicht zur Wahl, aber dennoch sieht er seinen Kurs in der Corona-Pandemie durch das Ergebnis klar bestätigt. „Die Wahl ist auch eine Anerkennung, der Weg von Maß und Mitte in der Pandemie war richtig“, sagte Laschet unter dem Applaus seiner Anhänger in der Düsseldorfer CDU-Zentrale. Zweitstärkste Kraft sind die Sozialdemokraten – trotz starker Einbußen. Die SPD kommt in NRW, ihrem einstigen Stammland, auf gut 23 Prozent – ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Kommunalwahl überhaupt. Entsprechend groß war die Enttäuschung.

Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil auf gut 18 Prozent steigern (2014: 11,7 Prozent) und wurden in Köln sogar stärkste Kraft. Die rechtspopulistische AfD verbesserte sich von 2,6 auf etwa 5,4 Prozent – und liegt damit etwa gleichauf mit der FDP. In Gelsenkirchen wurde die AfD laut Hochrechnung sogar drittstärkste Kraft im Rat. Die Linke blieb mit 3,5 Prozent unter ihrem Ergebnis von 2014 (4,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag mit 51,5 Prozent etwas über der Beteiligung von 2014 (50 Prozent). dpa

