CDU erhält bisher die meisten Großspenden

Anzeige

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der in Schleswig-Holstein die dänische Minderheit vertritt, erhielt verteilt über drei Spenden 355 862,15 Euro. Das dänische Parlament unterstützt die Minderheit in Norddeutschland, dazu zählt auch die finanzielle Unterstützung der Partei. Die Kommunisten von der DKP bekamen über eine einzige Großspende 352 420,50 Euro von Andreas Zechmeister aus Bad Orb.

Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres hatte es deutlich mehr Großspenden gegeben – das waren die Monate vor der Bundestagswahl im September. Die FDP zum Beispiel bekam von Januar bis Ende Juli 2017 insgesamt 1,56 Millionen Euro verteilt auf 13 Großspenden. Bei der CDU gingen im selben Zeitraum rund zwei Millionen Euro ein, bei der SPD nur im April 100 000 Euro – ebenfalls von Daimler. Der Konzern spendete der CDU einen Tag später den gleichen Betrag.

Auch die Grünen bekamen in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres eine Spende von 100 000 Euro, von Frank Hansen aus Schwäbisch-Hall. Der SSW bekam wie in diesem Jahr drei Spenden von insgesamt 361 454,89 Euro, also etwa gleich viel wie im selben Zeitraum in diesem Jahr – ebenfalls vom dänischen Parlament. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018