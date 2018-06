„CDU ist die Leidtragende“

Anzeige

Horst Seehofer hat gestern etwas den Dampf aus dem Unions-Kessel genommen. Ist die CDU aber nicht doch die Gefangene einer Regionalpartei?

Debus: Die CSU gibt sich gern einen bundespolitischen Anspruch, und sie ist auch - auf Grundlage ihrer Basis in Bayern - ein zentraler bundesweiter Spieler. Derzeit versucht sie sich zu profilieren, um nach rechts nicht weiter Wähler an die AfD abzugeben, die in Bayern in Umfragen im zweistelligen Bereich liegt. Die CDU ist jetzt die Leidtragende, an ihr wird diese Strategie ausgelassen.

Nutzt die CSU die Flüchtlingskrise für die Machtfrage - mit der Bayernwahl im Herbst als Motivation?

Debus: Es ist nicht nur die Bayernwahl, es handelt sich um ein längerfristiges Problem. Untersuchungen zeigen, dass es programmatisch zunehmend liberalere Positionen der CDU in gesellschaftspolitischen Fragen gibt - denken Sie an die Homo-Ehe oder die Abschaffung der Wehrpflicht. Damit haben CSU und der konservative Teil der CDU Probleme. Die CSU will den Wählern signalisieren: Wir sind eine eigenständige Partei mit einem anderen Profil als die CDU. Wenn ihr eine restriktivere Migrationspolitik wollt, könnt ihr auch uns wählen. Dazu braucht es nicht die AfD.

Vor diesem Hintergrund: Ist ein Bruch - wenn nicht jetzt, dann später - tatsächlich im Bereich des Denkbaren?

Debus: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Akteure wirklich wollen. Wir haben ein zunehmend fragmentiertes Parteiensystem. In den letzten Umfragen lag die Union nur knapp über 30 Prozent. Wenn Sie davon die CSU mit sechs bis sieben Prozent abziehen, läge die CDU im Bereich von 25 Prozent. Da bräuchte die CDU nicht nur die SPD als Koalitionspartner, sondern zusätzlich noch Grüne oder FDP. Bei einem gespaltenen christdemokratischen Lager würde eine Koalitionsbildung noch einmal komplizierter.

Helmut Kohl hat „Kreuth“ 1976, die von der CSU angekündigte Abspaltung, verhindert, indem er der CSU für diesen Fall angedroht hat, mit der CDU nach Bayern zu gehen. Wäre das auch heute aus CDU-Sicht eine praktikable Strategie?

Debus: Gerade mit Blick auf die europäische Dimension der Flüchtlingspolitik gibt es einen - wenn auch kleinen - Flügel in der CSU, der mit den Positionen der Parteispitze nicht viel anfangen kann. Umgekehrt gilt das für den konservativen Teil der CDU ebenfalls. Würden also CDU und CSU bundesweit antreten, wären nicht nur die rein materiellen Kosten zu bedenken. Es gäbe dann zwei christdemokratische Parteien, die sich in ihrem Profil - trotz einiger Unterschiede - sehr ähneln würden.

Zeigen sich hier die Probleme einer Volkspartei, die von den Rändern her bröckelt - wie bei der SPD schon seit Jahren?

Debus: Ja. Die SPD hat nach den Sozialreformen - Stichwort „Hartz IV“ - Probleme mit dem linken gewerkschaftsnahen Flügel bekommen und Stimmen an die neugegründete Linke verloren. In beiden Unionsparteien geht derzeit die Angst um, dass sich mit der AfD ein rechts-konservativer Konkurrent ergibt. Deshalb gibt es jetzt seitens der CSU, die im Herbst eine Landtagswahl zu bestehen hat, Angebote an politisch weit rechts stehende Wähler.

Könnte es zu einer CDU/SPD/FDP-Koalition kommen, oder ist das der Wunschtraum der Liberalen nach dem Scheitern von Jamaika?

Debus (lacht): Gehen wir mal einen Moment davon aus, dass die CSU aus der Regierung ausscheidet: Viele Abgeordnete müssten dann befürchten, dass bei Neuwahlen ihre Mandate alles andere als sicher sind. Bei der SPD müsste ein Kanzlerkandidat gefunden werden. Bei der CDU möglicherweise auch. Insofern ist eine solche Dreierkoalition nicht ganz unrealistisch, auch wenn die Verhandlungen wegen deutlichen Unterschieden in der Wirtschafts- und Finanzpolitik alles andere als einfach werden würden.

Auch in der CDU gibt es Gegrummel über die Kanzlerin. Wie groß bewerten Sie die grundsätzlichen Bedenken gegen Merkels Kurs?

Debus: Die Bedenken steigen mit den Niederlagen bei Wahlen oder mit schlechten Umfragewerten. Dann etabliert sich Widerstand.

Sehen Sie derzeit eine Alternative zu der Kanzlerin in der CDU?

Debus: Die nahezu einmütige Wahl der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin wurde ja als ein solches Signal gewertet.

Die Erfahrung beschränkt sich da auf das Saarland - ein besseres Landratsamt, meinen manche .

Debus (lacht): Oskar Lafontaine war auch mal Ministerpräsident im Saarland und Kanzlerkandidat der SPD 1990. Von daher ist es schon realistisch. Die Frage ist nur: Würde Frau Kramp-Karrenbauer den rechten Flügel der CDU und CSU wieder besser integrieren können? Zudem müsste ein Merkel-Nachfolger auch den linken Flügel der CDU beider Stange halten. Und gleichzeitig muss die Koalition mit der SPD fortgesetzt werden. Ein Drahtseilakt.

