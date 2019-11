Berlin.Vor dem Bundesparteitag der Union in Leipzig übt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans Kritik an CDU-Mann Friedrich Merz, der als Herausforderer der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gilt. AKK werde auf dem Parteitag die CDU wieder auf Kurs bringen, so Hans im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Hans, kommt es auf dem CDU-Parteitag zum Showdown zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz?

Tobias Hans: Es kommt vor allem dazu, dass die Parteivorsitzende eine wegweisende Rede halten wird.

Woher wissen Sie das?

Hans: Annegret Kramp-Karrenbauer ist dafür bekannt, auf Parteitagen gute Reden zu halten. Sie wird die CDU auf Kurs bringen.

Sie rechnen mit keiner personellen Richtungsentscheidung?

Hans: Das ist eine Phantomdebatte. Es stehen keine weitreichenden Wahlen an. Wenn aber jemand der Auffassung ist, dass sich etwas ändern muss, dann sollte er auch den Mut besitzen und das vor den Delegierten öffentlich zur Sprache bringen. Ich bin mir aber sicher, der Parteitag wird dem nicht folgen.

Friedrich Merz will reden.

Hans: Seine Äußerungen im Vorfeld des Parteitages waren teilweise überzogen. Etwa die Kritik an der Bundesregierung. Auch Merz sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Koalition zwei Drittel aller Vorhaben bereits abgearbeitet hat. Zu diesen Erfolgen sollte er sich bekennen.

Hat Merz eine Chance auf die Kanzlerkandidatur?

Hans: Wir haben es in wenigen Monaten geschafft, die Frage zu beantworten, was passiert personell in der CDU nach der Ära Merkel. Wir sind jetzt breit aufgestellt und haben Köpfe, die für unterschiedliche Themen stehen. Diese Auswahl zu haben, ist ein Wert an sich.

Wie viele Pannen darf sich AKK noch erlauben?

Hans: Die CDU ist in einer schwierigen Phase. Wir müssen die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft erst noch lernen. Da ist einiges schiefgelaufen, allein die Kampagne zur Europawahl. AKK stellt sich dieser Verantwortung. Und ich weiß, sie arbeitet akribisch daran.

Welche inhaltlichen Signale müssen vom Parteitag ausgehen?

Hans: Wir müssen die Zukunftsthemen besetzen. Deswegen wird die Digitalcharta eine große Rolle spielen. Wir brauchen in Deutschland schnellere Genehmigungsprozesse, weniger Bürokratie und ein klares Bekenntnis zur künstlichen Intelligenz. Wir müssen die Entlastung der mittelständischen Unternehmen vorantreiben und noch einmal deutlich machen: Die Union will und wird den Solidaritätszuschlag gänzlich abschaffen.

