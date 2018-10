CDU lädt dreimal ein

Wiesbaden.Nach der Landtagswahl bahnen sich in Hessen die ersten Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung an. CDU und Grüne verfügen zwar über eine knappe Mehrheit für die Fortsetzung ihrer Koalition. Noch in dieser Woche will sich die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier aber auch mit Vertretern anderer Parteien treffen, um gemeinsame Linien auszuloten. Die CDU hat dazu für morgen zu ersten Gesprächen zunächst mit den Grünen, dann mit der SPD und der FDP eingeladen, also in der Reihenfolge der Wahlergebnisse, wie ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion am Abend mitteilte. Traditionell spricht der Wahlsieger die Einladung an die anderen Parteien zu Sondierungsgesprächen aus. Das ist als stärkste Kraft nach der Landtagswahl trotz massiver Verluste die CDU.

Die Grünen nahmen die Einladung an. Zugleich beschloss der Landesvorstand nach einer Mitteilung von gestern Abend, seinerseits SPD und FDP zu Gesprächen einzuladen. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel deutete an, dass er sich auch eine – rechnerisch mögliche – Ampel-Koalition unter einem Grünen-Ministerpräsidenten vorstellen könnte. dpa

