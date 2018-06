CDU-Landtagsvizepräsident schließt CSU-Gründung nicht aus

Anzeige

In der Sache sei er eher auf der Seite von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dessen Stil finde er aber nicht gut. «Ich bin überzeugtes Unionsmitglied», betonte der 56-jährige Politiker. Seit dem starken Flüchtlingszuzug 2015 sei er auch Fördermitglied der CSU.

Merkel will beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag eine europäische Lösung in der Frage von Zurückweisungen von bestimmten Flüchtlingen an der deutschen Grenze zu erreichen. Die CSU beharrt weiter darauf, bei keiner Einigung eine nationale Lösung durchzusetzen.