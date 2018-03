CDU-Oppositionschefin Klöckner wird Ministerin in Berlin

Anzeige

Berlin/Mainz. Berlin statt Mainz: Die rheinland-pfälzische CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner soll als Landwirtschaftsministerin in die neue Bundesregierung nach Berlin wechseln. Sie werde dafür ihren Posten als CDU-Fraktionschefin im rheinland-pfälzischen Landtag aufgeben, teilte Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag mit. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr." Zuvor hatte Klöckner die Gremien der CDU in ihrem Bundesland über den bevorstehenden Wechsel informiert.

Voraussetzung für das Zustandekommen der neuen Bundesregierung ist, dass die SPD-Mitglieder im derzeit laufenden Mitgliederentscheid für die große Koalition mit der CDU stimmen.

Für die 45-jährige Klöckner ist Berlin kein Neuland: Sie war bereits von 2002 bis 2011 Abgeordnete im Bundestag und von 2009 bis 2011 Parlamentarische Staatssekretärin unter der damaligen Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU).