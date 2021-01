CDU-Parteivorsitz: Im Unionslager genießt Friedrich Merz das meiste Vertrauen

Vom 12. bis 14. Januar. 2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1262 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung startet die Union stark ins Superwahljahr. Die SPD fällt ganz anders als der große Koalitionspartner auf ihr schwaches Vor-Krisen-Niveau zurück, die Grünen – vor genau einem Jahr mit der Union auf Augenhöhe – sind stabil. Die AfD ist zu Jahresbeginn unverändert, die Linke hat leichte Verluste, die FDP bleibt trotz leichter Zugewinne prinzipiell schwach. Aktuell erreicht die CDU/CSU einen Zustimmungswert von 40% (+1), die SPD erreicht 15% (-3), die AfD 7% (+/-0), die FDP 4% (+1) und die Linke 8% (-1). Die Grünen kommen auf 22% (+/-0) und alle anderen Parteien zusammen auf 4% (+1).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, blieben die meisten Parteien im Vergleich zu Dezember unverändert. Ausnahme ist die SPD mit jetzt leichten Verlusten, für die sonstigen Parteien gäbe es in der Summe ein Plus. Nach dieser Projektion – also unter Berücksichtigung von Parteibindungen, taktischen Überlegungen und strukturellen Faktoren – käme die Union auf 37% (+/-0), die SPD auf 15% (-1), die AfD auf 10% (+/-0), die FDP auf 5% (+/-0) und die Linke auf 8% (+/-0). Die Grünen könnten mit 20% (+/-0) rechnen und die sonstigen Parteien mit 5% (+1). Damit hätten weiterhin eine große Koalition oder eine schwarz-grüne Koalition eine sichere Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Bei der Leistungsbeurteilung bleibt die Bundesregierung stabil im Hoch: Auf der +5/-5-Skala (voll und ganz zufrieden bis vollständig unzufrieden) wird das schwarz-rote Kabinett für seine derzeitige Arbeit mit 1,8 (Nov-II: 1,8; Dez: 1,7) bewertet, und damit weiter klar über dem Gesamtschnitt der Legislaturperiode sowie klar über dem Langfristmittel früherer Bundesregierungen. In der Einzelkritik kommt die Union hier auf 1,6 (Nov-II: 1,6; Dez: 1,5) und die SPD auf 1,0 (Nov-II: 1,2; Dez: 1,1).

Arbeit von Bundeskanzlerin und Bundesregierung

Nach dieser eher aktualitätsbezogenen Leistungsmessung erzielt die Regierung auch bei ihrer Gesamtbilanz weiterhin erheblich bessere Zustimmungswerte als vor der Corona-Krise: 80% (Nov-II: 82%; Dez: 78%) aller Befragten attestieren Schwarz-Rot „alles in allem eher gute Arbeit“, nur 17% (Nov-II: 15%; Dez: 18%) sagen „eher schlecht“. Ebenso überzeugend die Bundeskanzlerin, deren Arbeit aktuell 84% (Nov-II: 83%; Dez: 84%) eher positiv und nur 13% (Nov-II: 14%; Dez: 14%) eher negativ bewerten.

Eignung als Bundeskanzler/in: Wer kann Kanzler/in?

In der Frage, wer sich als Kanzler oder Kanzlerin eignet, wird diese Fähigkeit mehrheitlich nur Markus Söder zugesprochen, bei Olaf Scholz sind die Meinungen geteilt, bei allen anderen Protagonisten gibt es viel Skepsis. Während Söder und Scholz in dieser Sache auch jeweils viel Vertrauen in den eigenen Reihen genießen, fehlt potenziellen CDU-Kandidaten dieser Rückhalt: Neben dem Gros aller Wahlberechtigten bezweifeln jeweils auch klare Mehrheiten der Unionsanhänger, dass sich Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Jens Spahn als Regierungschef eignen würden. Bei Robert Habeck und Annalena Baerbock überwiegt in dieser Sache insgesamt die Skepsis, die Grünen-Anhänger trauen Baerbock und noch häufiger Habeck dieses Amt hingegen zu.

Konkret meinen 54% aller Deutschen, dass Markus Söder die notwendigen Qualifikationen für das höchste Regierungsamt mitbringt, nach Ansicht von 38% eignet sich der CSU-Chef dafür nicht. Dass Olaf Scholz Kanzler kann, meinen 45%, 45% glauben das nicht. Für 32% würde sich Jens Spahn als Kanzler eignen (nein, eignet sich nicht: 59%), für 29% hat Norbert Röttgen das Zeug zum Kanzler (nein: 49%), für 29% hat Friedrich Merz diese Eignung (nein: 59%), für 28% Robert Habeck (nein: 55%), für 28% Armin Laschet (nein: 57%) und für 22% Annalena Baerbock (nein: 63%).

Die Zustimmung in den jeweils eigenen Parteianhängerschaften: „Eignet sich als Kanzler/in“ sagen bei Söder 71% der Unions-, bei Scholz 73% der SPD- sowie bei Habeck und Baerbock 64% bzw. 50% der Grünen-Anhänger. Bei Spahn sehen im Unionslager nur 37% das Zeug zum Kanzler, bei Merz 36%, bei Röttgen 35% und bei Laschet lediglich 28%.

Zukünftiger CDU-Parteivorsitz: Laschet, Merz und Röttgen

Am Wochenende wählt die CDU einen neuen Parteivorsitzenden. In der Frage, wer die CDU am ehesten erfolgreich in die Zukunft führen kann, liegen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen unter allen Befragten nahe beieinander. Im Unionslager genießt aber Friedrich Merz das meiste Vertrauen. So meinen nach 32% im Oktober (Okt-I ´20) jetzt 37% der Unionsanhänger, dass Merz die CDU am ehesten erfolgreich in die Zukunft führen kann, 26% (Okt-I ´20: 18%) nennen hier Röttgen und noch 25% (Okt-I ´20: 29%) Laschet, 12% (Okt-I ´20: 21%) legen sich nicht fest. Unter allen Wahlberechtigten nennen 28% (Okt-I ´20: 24%) Merz, 28% (Okt-I ´20: 28%) Laschet und 24% (Okt-I ´20: 17%) Röttgen. 20% (Okt-I ´20: 31%) aller Befragten wollen oder können nicht einschätzen, wer die CDU perspektivisch am ehesten erfolgreich führen könnte.

CDU: Politischer Kurs

Der Wunsch nach mehr traditionell-konservativer CDU-Politik hat sich unter den Unionsanhängern wieder abgeschwächt: Nach 43% vor knapp einem Jahr (Mrz-I ´20) – damals war die Union bei deutlich weniger Zuspruch in der politischen Stimmung stärker auf ihre Kernwähler reduziert – plädieren jetzt 33% der eigenen Anhänger für mehr Gewicht traditionell-konservativer Inhalte im politischen Kurs der CDU. Für 23% (Mrz-I ´20: 24%) aus der eigenen Anhängerschaft sollten traditionell-konservative Inhalte eine weniger große Rolle spielen und für 38% (Mrz-I ´20: 30%) „sollte sich da nicht viel ändern“. Unter allen Wahlberechtigten sehen 30% (Mrz-I ´20: 25%) aktuell keinen Änderungsbedarf, 27% (Mrz-I ´20: 34%) empfehlen der CDU mehr und 35% (Mrz-I ´20: 34%) weniger traditionell-konservative Politik.

Parteiensystem: Links-Rechts-Ausrichtung

Auch wenn das bundesdeutsche Parteiensystem zumindest in Grundzügen noch typische Konfliktlinien zeigt, ist die klassische (Lager-)Polarisierung ein Relikt aus früheren Zeiten. Bei der Links-Rechts-Verortung der politischen Kräfte seitens der Wahlberechtigten haben sich CDU, CSU und FDP ebenso wie SPD und Grüne im vereinten Deutschland klar in Richtung Mitte bewegt. Inzwischen hat dieser Trend aber an Dynamik verloren und die Parteienlandschaft wird im Rechts-Links-Kontinuum heute moderat konturiert wahrgenommen: CDU und CSU gelten als Parteien leicht bzw. sichtbar rechts der Mitte, SPD und Grüne werden leicht links der Mitte verortet, die SPD sogar wieder stärker als noch vor einigen Jahren. Die äußeren Pole bilden im linken Spektrum die Linke sowie auf der anderen Seite die AfD, die sich mittlerweile klar Rechtsaußen etabliert hat.

So wird die AfD auf einer Skala von eins (ganz links) bis elf (ganz rechts) mit durchschnittlich 9,7 in der Bevölkerung extrem weit rechts gesehen. Anfang 2014 war sie mit einem Wert von 6,6 noch vergleichsweise gemäßigt gestartet. Die CSU (6,9; 1990: 8,9) ist dagegen über die Jahre ebenso wie die große Schwesterpartei CDU (6,4; 1990: 8,1) in der Wahrnehmung der Deutschen klar in Richtung Mitte gerückt. Bei der FDP (6,1; 1990: 6,8) gibt es vergleichsweise viel Stabilität. Kommend von der anderen Seite haben sich die SPD (4,9; 1990: 4,3) und vor allem die Grünen (4,6; 1990: 3,0) ebenfalls klar zur Mitte hin bewegt, wobei die Verschiebung hier schon in den 1990er Jahren und den frühen Nullerjahren stattgefunden hat. Die Linke (2,7; im Jahr 2000 als PDS: 3,7) wird weiter klar links verortet.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer-Top 10 gibt es zu Jahresbeginn eher wenig Bewegung und bei den Imagewerten keinen einheitlichen Trend: Sechs der zehn nach Meinung der Deutschen wichtigsten Politiker und Politikerinnen haben Verluste. Einer ist stabil und drei verzeichnen ein leichtes Plus, darunter neben der Kanzlerin auf Platz eins der Rangliste auch Armin Laschet und Friedrich Merz, die beide aber weiter im Schlussdrittel verharren. So bleibt Friedrich Merz mit einer durchschnittlichen Bewertung von nur 0,1 auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr geringes Ansehen) Letzter, Horst Seehofer (0,5) behält die neunte und Armin Laschet (0,7) die achte Position. Peter Altmaier (0,9) rutscht nach etwas stärkeren Verlusten auf Rang sieben, davor auf den Plätzen sechs und fünf Robert Habeck (1,0) und Heiko Maas (1,1). Auf Rang vier bzw. drei stehen Olaf Scholz (1,4) und Markus Söder (1,5), Platz zwei bei nur marginalen Imageeinbußen hält Jens Spahn (1,6) und die erste Position besetzt weiter unangefochten Angela Merkel (2,7). Bei der Frage, wer überhaupt zu den zehn wichtigsten Politikern zählt, schafft es Horst Seehofer nach annähernd zehn Jahren Dauerpräsenz aktuell nicht mehr in die Top 10. Wieder dabei, und wie immer im nächsten Politbarometer dann auch bewertet, ist Annalena Baerbock.

Probleme in Deutschland

Auch im neuen Jahr überlagert Corona mit voller Wucht die Themenagenda: Bei der vorgabenfreien Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland entfallen – bei zwei möglichen Antworten – 82% aller Nennungen auf den Bereich Coronavirus bzw. auf die diversen Konsequenzen der Pandemie. Vergleichsweise schwach sichtbar sind bei der Allgegenwart des Corona-Themas die Problembereiche Klimawandel/Umwelt (14%), Wirtschaftslage (9%), Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (8%), Bildung/Schule (6%), Politik(er)verdruss (4%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (4%), Gesundheitswesen/Pflege (3%), Infrastruktur/digitale Infrastruktur (3%) sowie Rechte/AfD (3%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Mit Blick auf Corona-Infektionen wird die individuelle Gefährdungslage weiter vergleichsweise hoch eingeschätzt: 60% aller Befragten – neuer Höchstwert und 15 Prozentpunkte mehr als im bisherigen Mittel der letzten elf Monate – halten ihre Gesundheit durch das Virus für gefährdet, 38% sehen für sich deshalb keine Gefahr, darunter besonders viele unter 35-jährige Männer.

Corona-Maßnahmen: Status-Bewertung

Nachdem im Dezember erstmals eine Mehrheit härtere Corona-Maßnahmen gefordert hatte, sehen die meisten Deutschen momentan keinen Änderungsbedarf: Kurz nach Inkrafttreten des verschärften Shutdowns zu Wochenbeginn bezeichnen 51% aller Befragten (Nov-II: 50%; Dez: 35%) die derzeitigen Maßnahmen als „gerade richtig“, für 28% (Nov-II: 31%; Dez: 49%) sollten sie „härter ausfallen“ und 18% (Nov-II: 17%; Dez: 13%) halten das derzeitige Maßnahmen-Paket für „übertrieben“, darunter mit 68% erneut weit überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger.

Corona-Maßnahmen: Schließungen, Schulen, Kontakte, Bewegungsradius

Was verschiedene Maßnahmen im Detail betrifft, finden es 63% richtig und 34% nicht richtig, dass viele Geschäfte, die Restaurants sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen sind. Ähnlich stark unterstützt bzw. kritisiert werden die Schließung von Schulen (richtig: 59%; nicht richtig: 36%), die Kontaktbeschränkungen für Haushalte auf Treffen mit nur einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt (richtig: 60%; nicht richtig: 39%) sowie der eingeschränkte Bewegungsradius in bestimmten Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen, wonach man sich ohne triftigen Grund nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen darf (richtig: 61%; nicht richtig: 37%).

Coronavirus: Impfungen und Impfbereitschaft

Während mit Blick auf den derzeitigen Verlauf bei den Corona-Impfungen viel Unzufriedenheit herrscht, ist die Impfbereitschaft in der Bevölkerung deutlich gestiegen. So meinen nur 36% aller Befragten, dass das Impfen gegen Corona bei uns in Deutschland „alles in allem eher gut“ läuft, 58% sind in diesem Punkt gegenteiliger Ansicht.

Unabhängig davon sagen jetzt 67% aller Befragten, dass sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen werden, wobei die Impfbereitschaft parallel der Deutschen zum Alter kontinuierlich zunimmt. 10% aller Befragten – 9% im Westen und 14% im Osten – wollen sich explizit nicht impfen lassen und 22% sind sich da noch nicht sicher. Ende November, also wenige Wochen vor dem Impfstart in Deutschland, hatten 51% Impfbereitschaft signalisiert, 20% hatten das damals ausgeschlossen und 29% waren unsicher.

Corona-Pandemie: Perspektiven für die nächsten Monate

Der Grundoptimismus hinsichtlich der Konsequenzen der Pandemie ist trotz hoher Fallzahlen, großer Belastungen und weiterer Einschränkungen nur leicht gesunken. Nach 85% vor zwei Monaten (Nov-I ´20) meinen jetzt immer noch 73% der Befragten, dass unser Land in den nächsten Monaten eher gut durch die Corona-Pandemie kommen wird. 22% (Nov-I ´20: 13%) äußern sich bei dieser Prognose jetzt skeptisch.

USA: Erwartungen an Joe Biden und Einfluss von Donald Trump

Nächste Woche wird Joe Biden als 46. US-Präsident vereidigt. Bei uns in Deutschland glauben 67% der Befragten, dass es Biden gelingen wird, die gesellschaftlichen Konflikte in den Vereinigten Staaten zu verringern, 29% bezweifeln das. Was perspektivisch die Reichweite von Donald Trump betrifft, erwarten 44% einen auch weiterhin starken Einfluss des scheidenden Präsidenten auf Politik und Gesellschaft in den USA, 51% der Deutschen glauben dagegen nicht, dass Trump in Zukunft politisch und gesellschaftlich noch viel Gewicht haben wird.