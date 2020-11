CDU-Politiker Nopper neuer OB von Stuttgart

Stuttgart.Der neue Stuttgarter Oberbürgermeister kommt von der CDU und heißt Frank Nopper. Im zweiten Wahlgang erreichte er 42,3 Prozent der Stimmen. Schon im ersten Wahlgang am 8. November lag der 59-Jährige, der seit 18 Jahren Rathauschef der 37 000-Einwohner-Stadt Backnang ist, mit knapp 32 Prozent vorne. Damit erobert die CDU den Chefposten im Rathaus wieder zurück, den sie von 1975 bis 2012 innehatte. Seit acht Jahren amtiert der Grünen-Politiker Fritz Kuhn, der jedoch im Januar bekanntgab, nicht nochmals zu kandidieren.

Nopper erklärte am Sonntagabend, das Wahlergebnis gebe ihm Kraft, Rückenwind und Energie für die gewaltigen Herausforderungen, die vor Stuttgart liegen würden. „Die Stunde der Freude ist für mich aber zugleich auch eine Stunde des Aufbruchs in ein Stuttgart, das nicht länger unter seinen Möglichkeiten bleibt. Stuttgart soll wieder mehr leuchten in der Region, in Deutschland und in Europa“, sagte Nopper.

Die Südwest-CDU hatte in den vergangenen Jahren bei OB-Wahlen meist schlechte Karten. Umso größer war die Freude über den Wahlsieg. „Die CDU kann auch Großstadt – das haben wir heute gezeigt“, frohlockte Landeschef Thomas Strobl. Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, erklärte, Nopper werde die Stadt wieder zum Strahlen bringen.

Nopper selbst setzte im Wahlkampf vor allem auf Wirtschaftsthemen und betonte stetig seine Erfahrung als Oberbürgermeister von Backnang. Nopper ist verheiratet und hat mit seiner Frau Gudrun zwei erwachsene Söhne. Sein Bruder Klaus sitzt für die CDU im Stuttgarter Gemeinderat.

Schon nach dem ersten Wahlgang wurden Nopper die besten Chancen eingeräumt. Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle erreichte vor drei Wochen in der seit vielen Jahren als Grünen-Hochburg geltenden Landeshauptstadt nur 17,2 Prozent. Marian Schreier, unabhängiger Kandidat mit SPD-Parteibuch, kam auf 15 Prozent, Hannes Rockenbauch (SÖS/Linke) folgte mit 14 Prozent. Gestern kam Rockenbauch auf 17,8 Prozent. Kienzle trat im zweiten Wahlgang nicht mehr an.

Schreier, der sich wegen seiner Kandidatur mit der Stuttgarter SPD zunächst verworfen hatte, gilt vielen als heimlicher Gewinner. Ohne Parteiunterstützung – dafür aber mit professioneller Social-Media-Kampagne – erreichte der 30-jährige Bürgermeister von Tengen im Hegau im zweiten Wahlgang 36,9 Prozent. Schreier erklärte danach, er habe gezeigt, dass man auch jenseits der etablierten und festgefahrenen Strukturen Politik machen könne.

Wahlberechtigt waren rund 450 000 Stuttgarter. 115 000 entschieden sich, ihre Stimme per Brief abzugeben – doppelt so viele wie bei der OB-Wahl 2012, als es 57 000 Briefwähler waren. Die Wahlbeteiligung war aber enttäuschend: Nicht einmal jeder zweite Stimmberechtigte nutzte sein Wahlrecht – die Beteiligung lag bei 44,7 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020