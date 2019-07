CDU stellt sich hinter Parteichefin

So reagieren Politiker auf die Ernennung von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zur Verteidigungsministerin:

Horst Seehofer, Bundesinnenminister (CSU): „Ich glaube, das ist die beste Besetzung, die man sich jetzt vorstellen kann.“

Julia Klöckner, Bundeswirtschaftsministerin (CDU): „Besondere Umstände erfordern auch besondere Entscheidungen. Annegret Kramp-Karrenbauer war Ministerpräsidentin, hatte im Saarland sehr viel mit der Bundeswehr zu tun. Sie war die erste Innenministerin eines Landes. Sie kennt sich aus.“

Markus Söder, CSU-Landeschef: „Es ist die beste und stärkste Lösung und auch ein Bekenntnis zur Bundeswehr und zum Thema internationale Sicherheit. Als Parteivorsitzende ist Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Wucht ausgestattet, Dinge voranzubringen“.

David McAllister, CDU-Europaabgeordneter: „Eine strategisch kluge Entscheidung der Kanzlerin“.

Ralf Brinkhaus, CDU-Fraktionsvorsitzender: „Annegret Kramp-Karrenbauer hat die notwendigen Kompetenzen für das Amt der Verteidigungsministerin. An der Stelle sehe ich überhaupt kein Problem.“

Nikolas Löbel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Mannheim: „Für mich ist dieser Schritt nur logisch. Eine Parteichefin muss jederzeit in der Lage sein, ein Regierungsamt zu übernehmen. Ob das allerdings reicht, um eine Trendwende bei den Umfragewerten zu schaffen, dahinter mache ich mal ein Fragezeichen. Dafür braucht es mehr, nämlich eine Aufbruchstimmung und eine Kraftanstrengung innerhalb der CDU. Nur so können wir aus dem Tal der Tränen wieder herauskommen.“

Karl A. Lamers, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Heidelberg: „Annegret Kramp-Karrenbauer ist zwar keine Sicherheitspolitikerin, aber sie hat in ihrem Leben und in der Politik bewiesen, dass sie sich in neue Sachverhalte rasch und umfassend einarbeiten kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass sie auch diese Herausforderung meistern wird.“

Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef: „Mein Eindruck ist, dass Frau Kramp-Karrenbauer ihre Meinung geändert hat, doch ein Ministeramt anzunehmen, weil sie es als eine ihrer letzten Chancen sieht, doch noch Stärke zu beweisen, nachdem sie bisher als Vorsitzende eher glücklos agiert hat.“

Johannes Kars, SPD-Bundestagsabgeordneter, Sprecher des Seeheimer Kreises: „Das hat die Bundeswehr nicht verdient. Ein Wortbruch ist kein guter Anfang.“ dpa

