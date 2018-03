CDU streitet um das Konservative

Anzeige

Berlin.Heute bietet sich für Angela Merkel eine gute Gelegenheit, ihr Personaltableau für eine künftige Groko absegnen zu lassen: Präsidium und Vorstand der CDU kommen in Berlin zusammen, und die Kanzlerin steht im Wort, bis zum Parteitag in genau einer Woche ihre Kabinettsliste zu veröffentlichen. Ob es so kommen wird, wissen nur Merkel selber sowie vermutlich diejenigen, die zu Ministerwürden gelangen sollen. Doch alle schweigen eisern. Was Merkel zwar gefällt.

Dennoch wird weiter über das Personal diskutiert – und nun auch noch über den Markenkern der CDU. Viele Gerüchte kursieren zurzeit, wen die Chefin ins Regierungsteam berufen könnte. Die Stellenbeschreibung sieht folgendes vor: jung, möglichst weiblich, und auch mal ostdeutsch. Einfach wird das nicht, weil nur sechs Ministerposten für die CDU zu vergeben sind.

Frage nach Grundsatzprogramm

Bewegung gibt es auch bei einer anderen wichtigen Position: die des Generalsekretärs. Amtsinhaber Peter Tauber (kleines Bild) kündigte gestern an, das Amt niederlegen zu wollen. Dem Vernehmen nach wollte die Vorsitzende den Job des Parteimanagers ohnehin neu besetzen.