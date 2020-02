CDU stürzt in Thüringen dramatisch ab

Die Thüringer CDU stürzt nach dem Chaos in dem östlichen Bundesland dramatisch ab. Das ist das Ergebnis einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage. Demnach würde sie bei Neuwahlen rund die Hälfte ihrer Anhänger verlieren und käme nur noch auf zwölf Prozent. Auch für die FDP könnte die Wahl ihres Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten - mit den Stimmen der AfD - ein bitteres Ende nach sich ziehen: Der Umfrage zufolge würden die Liberalen, die bei der Landtagswahl 2019 genau fünf Prozent erzielten, den Einzug ins Erfurter Parlament verpassen. Profitieren könnte dagegen die Linke. Die Partei des gestürzten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow würde sich von 31 deutlich auf 37 Prozent verbessern. Es wäre sogar eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün möglich, denn auch die SPD (neun) und die Grünen (sieben) verbessern sich laut Umfrage leicht.

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat dagegen auf eine Befragung der Thüringer verzichtet und in ihrem Politbarometer Extra die Position der Deutschen zu den Ereignissen in Thüringen erhoben. Die Mehrheit - nämlich genau 58 Prozent - meint, dass Kemmerich das Amt nicht hätte annehmen dürfen. Nur 33 Prozent finden es dagegen richtig, dass er sich mit den Stimmen der AfD zum Regierungschef wählen ließ. „Das Ergebnis überrascht mich nicht“, sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe. Und fügt hinzu: „Außerdem ist ein Ministerpräsident, dessen Partei nur fünf Prozent der Stimmen geholt hat, sehr ungewöhnlich und damit auch politisch nicht vermittelbar“.

76 Prozent der Bundesbürger begrüßen es, dass die Christdemokraten, die ebenfalls am Mittwoch für den FDP-Mann votierten, generell eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Bisher gilt dieser Kurs auch für die politische Zusammenarbeit der CDU mit der Linken. In der Umfrage gehen die Ansichten darüber allerdings auseinander. Genau die Hälfte der Befragten meint, die CDU solle ihre Position überdenken. 40 Prozent der Befragten befürworten diese Strategie der Christdemokraten.

Nachdem die Thüringer CDU Neuwahlen abgelehnt hat, könnte es sein, dass der gestürzte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) doch wieder ins Amt gewählt wird. Die CDU-Abgeordneten müssten sich dann zumindest enthalten. Von den Unionsanhängern befürworten 83 Prozent eine restriktive Haltung gegenüber der AfD und 64 Prozent gegenüber der Linken.

Die Krise in Thüringen und deren Folgen für die Bundespolitik hat sich noch nicht auf die Sonntagsfrage ausgewirkt, denn die Forschungsgruppe holte die Meinungen von zwei repräsentativen Personengruppen in verschiedenen Zeiträumen ein. Im „normalen“ Politbarometer gibt es deshalb kaum Bewegung. CDU/CSU (27 Prozent), SPD und AfD (beide 14) bleiben unverändert. FDP (sechs) und Grüne (22) verlieren einen Zähler, die Linke (zehn) legt einen zu. Damit hätte weiter eine schwarz-grüne Koalition eine Mehrheit im Bundestag, falls am Sonntag gewählt würde.

Baerbock neu in der Rangliste

Neu in die Rangliste der zehn wichtigsten Politiker eingestiegen ist Grünen-Chefin Annalena Baerbock. „Sie belegt zwar den dritten Platz, aber fast die Hälfte der Befragten konnten Baerbock nicht bewerten, weil sie sie nicht kennen“, erklärt Wolf. Mit einem Wert von plus 0,8 auf der Beliebtheitsskala zwischen plus fünf bis minus fünf liegt Baerbock deutlich hinter ihrem Amtskollegen Robert Habeck, der viel bekannter ist. Aber: Als der Grünen-Politiker im November 2018 mit plus 1,5 startete, kannten ihn auch 59 Prozent der Deutschen noch nicht.

Nach einer kurzen Pause hat auch Ursula von der Leyen (CDU) wieder den Sprung in die Rangliste geschafft. Die neue EU-Kommissions-chefin liegt mit minus 0,1 auf einem ähnlich schwachen Niveau wie zu ihrer Zeit als Verteidigungsministerin. Federn lassen musste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er fiel von plus 0,5 auf 0,1.

