CDU und CSU klettern auf 40 Prozent

Passend zum 75. Geburtstag gibt’s von der Mannheimer Forschungsgruppe ein kleines Geschenk: 40 Prozent (plus eins) erzielt die CDU (zusammen mit ihrer Schwesterpartei CSU) in der Sonntagsfrage. Damit knacken die Unionsparteien im Politbarometer erstmals in dieser Legislaturperiode die 40-Prozent-Marke. „In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie schlägt immer die Stunde der Exekutive. Davon profitiert die CDU/CSU im besonderen Maße“, sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe.

Nur zum Vergleich: Anfang März lag die Union noch bei mageren 26 Prozent, dann schoss sie in nur sieben Wochen bis Ende April um gleich 13 Punkte nach oben. Seitdem bewegen sich die Unionsparteien in diesem Korridor. „Das Krisenmanagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel stößt in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist hoch, die Werte für den großen Koalitionspartner sind aber besser als die der SPD“, sagt Wolf. Woran liegt das? „Die Hauptakteure in der Corona-Krise stellt die Union mit der Bundeskanzlerin, Gesundheitsminister Jens Spahn oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.“

Werte wie zu Glanzzeiten

Besonders ins Auge sticht die Popularität der Bundeskanzlerin. Sie führt mit einem sogar noch leicht verbesserten Wert von plus 2,6 nicht nur die Rangliste der zehn beliebtesten Politiker an, der Abstand auf den Zweitplatzierten Söder ist schon sehr groß. Im Vergleich zur Vor-Corona-Krise hat Merkel auf der Skala von plus fünf bis minus fünf einen ganzen Zähler hinzugewonnen. „Damit erreicht sie wieder ihr Glanzwerte vom März 2015, also kurz vor der Flüchtlingskrise“, analysiert die Wahlforscherin.

Während die eher strengen Lockdown-Regler Merkel und Söder sehr gut abschneiden, fällt ihr Kritiker Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Rangliste auf den vorletzten Platz zurück. Zur Erinnerung: Laschet will CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat werden. Interessant ist dabei auch die schlechte Note, die ihm die eigenen Anhänger geben. Laschet kommt da nur auf plus 1,1 - das ist der niedrigste Wert, den die Spitzenpolitiker von ihren Fans bekommen.

Laschet, der in NRW bei den Lockerungen sehr weit gegangen ist, musste als erster Ministerpräsident diese Woche gleich zwei regionale Lockdowns anordnen. Während die Bewohner in den Kreisen Gütersloh und Warendorf jetzt wütend auf den Fleischfabrikanten Clemens Tönnies und Laschet sind, da sie vielleicht nicht in Urlaub fahren können, begrüßen die Befragten die regionalen Lockdowns. 89 Prozent befürworten die Kontaktbeschränkungen. Unabhängig davon sind 56 Prozent der Meinung, dass die aktuellen Lockerungen in Deutschland gerade richtig sind. Knapp einem Drittel gehen sie zu weit. Insgesamt befürchten 43 Prozent der Deutschen, dass ihre eigene Gesundheit durch Corona gefährdet ist. Vor zwei Wochen waren es noch 39 Prozent.

Skepsis bei Corona-Warn-App

Skepsis herrscht bei den Bürgern, ob der von der Politik groß angekündigte Regelbetrieb in den Schulen und Kitas tatsächlich nach den Sommerferien aufgenommen wird. Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent meint dies, 44 Prozent glauben dagegen nicht daran.

Noch größer ist die Skepsis bei der Corona-Warn-App. Seit gut einer Woche ist sie für Smartphones verfügbar, aber eine klare Mehrheit von 56 Prozent erwartet von ihr keinen großen oder gar keinen Beitrag zur Begrenzung der Corona-Pandemie in Deutschland.

Besonders in Turbulenzen ist die Lufthansa während der Corona-Krise geraten. Nach langem Hickhack beteiligt sich jetzt der Staat an der Fluggesellschaft und schnürt für sie ein milliardenschweres Rettungspaket. Rund 60 Prozent der Befragten begrüßen dies, immerhin 58 Prozent wollen, dass der Staat dann auch konsequenterweise Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen nehmen soll.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020