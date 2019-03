CDU und CSU zelebrieren ihre neue Einigkeit

Berlin.Mit demonstrativer neuer Geschlossenheit und harten Attacken gegen SPD und Populisten von Rechts und Links will die Union die Europawahl gewinnen. CDU und CSU wollten ein starkes und geeintes Europa, das die weltweiten Spielregeln nicht Chinesen oder Amerikanern überlasse, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern nach der einstimmigen Verabschiedung des ersten gemeinsamen Programms der Unionsparteien für eine Europawahl.

Es gehe auch darum, die Fliehkräfte in Europa zusammenzuhalten. CSU-Chef Markus Söder sagte, die Kernfrage sei: „Wie behalten wir als Europäer einen Fuß in der Tür der Weltpolitik? Oder werden wir am Ende Spielball anderer?“

Streitigkeiten ausgeblendet

Diesen Moment sollte nichts trüben: Knapp zwei Monate vor der Europawahl am 26. Mai blenden CDU und CSU bei ihrer gemeinsamen Vorstandssitzung sicherheitshalber alle unangenehmen Themen aus. Die Querschüsse des einstigen CSU-Freundes und ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gegen Europa? Geschenkt. Zoff um das Urheberrecht? Egal. Nachklapp zu den umstrittenen Äußerungen des neuen Junge-Union-Chefs Tilmann Kuban zu einer angeblichen „Gleichschaltung“ der CDU unter Kanzlerin Angela Merkel? Besser nicht.

Nach dem jahrelangen tiefen Zerwürfnis der Unions-Spitzen über die Migrationspolitik von Merkel zelebrieren Kramp-Karrenbauer und Söder geradezu die neue Einigkeit. Nach der Sitzung betont die CDU-Chefin, dass man ein gemeinsames Programm vorlege, sei angesichts des Streits im vergangenen Jahr „alles andere als eine Selbstverständlichkeit“. Nun sei man gut gerüstet für den 26. Mai mit der Europawahl, der Landtagswahl in Bremen und den Kommunalwahlen in zehn Bundesländern.

Auf eine Frage zur neuen Unionseinheit sagt Kramp-Karrenbauer, weder seien „die einen nach rechts noch die anderen nach links gerückt. Wir sind eine Union, die sich in der gesamten Breite aufstellt.“ Alles andere sei herbeigeredet.

Söder sagt: „Wir haben uns alle aufeinander zu bewegt.“ In beiden Parteien gebe es einen „positiven Klimawandel“, der „von einem guten gemeinschaftlichen Geist getragen“ sei. Wenn man das Programm-Kapitel „Humanität und Ordnung“ zur Migration anschaue, spüre man, dass CDU und CSU zwar immer noch zwei Parteien seien, „aber eine gemeinsame Linie gefunden haben“, sagt der bayerische Ministerpräsident. Die CSU sei anders als vor fünf Jahren heute eine Pro-Europa-Partei. dpa

