CDU und SPD: Müssen die Wähler zurückgewinnen

Rhein-Neckar.Die heftigen Verluste schmerzen auch einige hundert Kilometer weiter. In der Region hat die Basis von CDU und SPD genau verfolgt, was bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen passiert ist. „Die Wähler hatten erstmals die Gelegenheit, an der Wahlurne auf die Wortbrüche nach der vorigen Bundestagswahl zu reagieren“, erklärt Jürgen Kaltwasser, Vorsitzender des Ortsbezirks

...