CDU-Vorsitz: Nur Löbel verrät, wen er wählen will

Die CDU-Politiker Nikolas Löbel (Wahlkreis 275, Mannheim), Karl A. Lamers (Wahlkreis 274, Heidelberg) und Michael Meister (Wahlkreis 188, Bergstraße) nehmen nach Abschluss der Regionalkonferenzen der Partei Stellung zu den drei Kandidaten um den CDU-Vositz. Dabei verrät nur Löbel, wen er auf dem Parteitag in Hamburg nächste Woche wählen wird.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Jens Spahn – wer hat für Sie nach den Regionalkonferenzen die Nase vorn?

Nikolas Löbel: Die Regionalkonferenzen sind ein Wiederbelebungsprozess für die CDU. Sie haben Parteispitze und Basis zusammengeführt und gezeigt, dass die CDU als Volkspartei lebt und bereit ist für die Zukunft. Wer gewinnen wird, ist offen. Das wird ein knappes Rennen.

Karl A. Lamers: Das ist doch eindeutig: die CDU. Alle drei Kandidaten können erhobenen Hauptes in die Wahl gehen und stolz auf sich sein.

Michael Meister: Die CDU muss ihre Geschlossenheit wahren. Deshalb war der Umgang der Kandidaten miteinander sehr wohltuend. Annegret Kramp-Karrenbauer konnte ihre Erfahrung als ehemalige Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin des Saarlands in die Waagschale werfen. Durch ihre Zuhör-Tour hat sie einen neuen Stil in die Partei gebracht.

Wen werden Sie selbst bei der Kampfabstimmung auf dem Parteitag nächste Woche in Hamburg wählen?

Löbel: Friedrich Merz. Die Zukunft gehört zwar Politikern wie Jens Spahn. Ein großartiges Talent. Doch jetzt geht es darum, die Zukunft der CDU als Volkspartei zu sichern. Dazu müssen wir enttäuschte Wähler zurückgewinnen, um wieder Wahlergebnisse von 35-40 Prozent erreichen zu können. Das traue ich Friedrich Merz am meisten zu.

Lamers: Bevor der Papst einen Kardinal ernennt, trägt er ihn „in pectore“, in seinem Herzen, es bleibt insoweit geheim. So halte ich es auch. Erst in der Wahlkabine mache ich mein Kreuz, allerdings auch geheim. Dies ist mein Beitrag zum inneren Zusammenhalt der Partei auch in der Zukunft.

Meister: Wir fragen im CDU-Kreisverband Bergstraße aktuell die Stimmung unserer Mitglieder ab. Ich werde mich nach Abschluss dieser Umfrage positionieren.

Nehmen die Mitglieder an der Basis auf Ihre Entscheidung Einfluss und setzen Sie unter Druck?

Löbel: Unsere Mitglieder konnten bei den Regionalkonferenzen oder bei unserem Kreisparteitag ihre Meinung kundtun. Meine persönliche Entscheidung ist auch durch das klare Meinungsbild unserer Mitglieder sowie vieler Bürgerinnen und Bürger entstanden.

Lamers: Bereits bisher haben mir zahlreiche Parteifreunde ihre Wunschvorstellung mitgeteilt. Am 5. Dezember treffen sich CDU-Mitglieder in Heidelberg zu einer offenen Aussprache. Da werde ich sorgfältig zuhören und mitdiskutieren. Wer mich kennt, weiß, dass es nicht zielführend wäre, mich unter Druck zu setzen.

Meister: Die Frage wird nach meiner Wahrnehmung erfreulich sachlich diskutiert. Bisher nehme ich Einschätzungen von Mitgliedern wahr, ohne dies als Druck zu empfinden.