CDU will Vorgaben überprüfen lassen

Berlin.In der Bundesregierung ist ein offener Konflikt über den Sinn der Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide entbrannt. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD/Bild) hat gestern die von Verkehrsressortchef Andreas Scheuer (CSU/Bild) mitbefeuerte Debatte scharf kritisiert. In den letzten Tagen würden viele Dinge „verdreht“, erklärte Schulze. Daher trage die Debatte auch nicht zur Versachlichung bei. „Ich will keine Fahrverbote“, stellte die SPD-Politikerin klar. Aber die Lösung könne nicht darin bestehen, den Anspruch auf saubere Luft aufzugeben. Vielmehr müssten die Autos sauberer werden, meinte sie mit Blick auf notwendige Hardware-Nachrüstungen.

Hier müsse der Verkehrsminister bei den Autoherstellern „Überzeugungsarbeit“ leisten. „Scheindebatten“ über Grenzwerte, bei denen die Leute „für dumm verkauft“ würden, hülfen nicht weiter. Dagegen hatte Scheuer, beflügelt durch die Zweifel einer Gruppe von Lungenärzten an der wissenschaftlichen Plausibilität der Grenzwerte, gestern noch einmal seine Ansicht bekräftigt, dass die Grenzwerte „auf Willkür basieren“. Deshalb wolle er das Thema auch mit den anderen EU-Verkehrsministern diskutieren.

Zugleich kam aus der Union die Forderung nach einer unabhängigen Expertenkommission zur Überprüfung der Vorgaben. Für Stickoxide liegt der EU-weite Grenzwert im Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Für Feinstaub gelten Grenzwerte in Abhängigkeit der Partikelgrößen. Nach Angaben von Schulze werden die Grenzwerte im Rahmen regelmäßiger Überprüfungen derzeit aber ohnehin schon von der EU-Kommission unter die Lupe genommen. Der letzte sogenannte Fittness-Check fand 2013 statt. Daher bestehe auch kein Anlass, zusätzliche Überprüfungen zu fordern, meinte Schulze.

Langwieriges Verfahren

Im Falle eines Änderungsbedarfs würde es nach einem Argumentationspapier ihres Ressorts allerdings „mehrere Jahre dauern“, bis es zu neuen Grenzwerten in der EU käme. Der Universitätsprofessor Christian Witt von der Berliner Charité stellte gestern klar, dass die Luftschadstoffe zu den „bestuntersuchten Substanzen“ zählten, ihre schädliche Wirkung belegt und daher „eher“ zu erwarten sei, dass die Grenzwerte „weiter nach unten“ angepasst werden müssten.

Schon in der Vergangenheit war es immer wieder vorgekommen, dass SPD- und unionsgeführte Fachressorts politisch aneinander gerieten. Vor vier Jahren zum Beispiel eskalierte ein Zwist über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Während der damalige Justizminister Heiko Maas (SPD) das Thema am liebsten stillschweigend beerdigt hätte, ließ Thomas de Maizière (CDU), seinerzeit Innenressortchef, schon fleißig an einem entsprechenden Gesetzentwurf werkeln.

Ende 2017 fühlte sich die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) provoziert, weil ihr Kollege vom Agrar-Ressort, Christian Schmidt (CSU), trotz ihres Vetos einer Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in Brüssel zustimmte. Auch der Abgas-Konflikt selbst hat in der Großen Koalition schon eine längere Tradition. Bereits vor zwei Jahren hatten das Umweltressort in Gestalt von SPD-Frau Barbara Hendricks und das Verkehrsressort unter Leitung von Alexander Dobrindt (CSU) über eine Studie zum erhöheten Stickoxid-Ausstoß von Diesel-Pkw gestritten. Die Sozialdemokratin warf dem Christsozialen daraufhin Untätigkeit vor und ermahnte ihn dazu, „die Hersteller stärker in die Pflicht“ zu nehmen.

