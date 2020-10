CDU zieht mit Baldauf 2021 in Wahl

Ludwigshafen.Eine Vorschule im letzten Kindergartenjahr, mehr Deutschunterricht in der Grundschule und ein Innovations-Ministerium: Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat am Samstag in Ludwigshafen Schwerpunkte für eine Landesregierung unter seiner Führung vorgestellt. Damit sind die Eckpfeiler des Programms für die Landtagswahl am 14. März vorgegeben. Mit 98,62 Prozent der Stimmen wurde Baldauf offiziell auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. 215 von 218 Delegierten stimmten für ihn, drei gegen ihn. „Das hervorragende Ergebnis“ zeige die Stärke und Geschlossenheit der CDU, sagte er im Anschluss.

Reguläre Vorschule angekündigt

Der Deutschunterricht in der Grundschule solle um eine Wochenstunde aufgestockt werden, wenn er die Wahl gewinne, sagte Baldauf. „Wer als Kind kein gutes Deutsch kann, verliert den Anschluss.“ Deshalb müsse mit der Einrichtung von „Starterklassen“ früh gegengesteuert werden. Dabei handle es sich um eine reguläre Vorschule im letzten Kindergartenjahr mit verbindlichen Deutschtests und Förderhilfen für alle Vorschulkinder.

Um die innere Sicherheit zu stärken, werde es unter seiner Regierung mehr Vollzeitstellen bei der Polizei geben und das Thema Integration ins Innenministerium geholt, sagte Baldauf. „Ankunft, Bleiben und Ein-zu-Hause finden, aber auch Abschiebung – wir wollen das in einer Hand.“

Das Ministerium für Innovation, Forschung, Wissenschaft und Energie solle Kreativität, Erfindergeist, Gründerkultur im Land bestmöglich fördern. Baldauf will auch das Finanzministerium ausbauen: „Wir räumen der Entwicklung unserer Heimat, unserer Regionen und der Mobilität einen stärkeren Stellenwert ein.“ In der Staatskanzlei solle eine Steuerungsstelle für „Bioökonomie“ eingerichtet werden. „Das ist die vernünftige Verzahnung von Ökologie und Wirtschaft und Digitalisierung“, erläuterte Baldauf. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020