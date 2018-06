CDU/CSU-Fraktion

Anzeige

Die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag ist eine eher seltene Konstruktion. Möglich ist das nur, weil die beiden Parteien nicht im selben Gebiet bei Wahlen antreten. Die CSU kandiert in Bayern, nicht aber im Rest von Deutschland. Dafür ist die CDU nicht in Bayern präsent. Geregelt ist das in der Geschäftsordnung des Bundestages. Eine solche Gemeinschaft kann natürlich aufgekündigt werden. Damit haben sich die Unionsparteien immer wieder gegenseitig gedroht. Am heftigsten war der Konflikt während eines Machtkampfes zwischen dem CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl und dem CSU-Chef Franz Josef Strauß 1976. Damals beschloss die CSU in Wildbad Kreuth ein Ende der Gemeinschaft, nahm diesen Beschluss aber 1976 wieder zurück. mpt