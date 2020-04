CDU/CSU legt erneut deutlich zu, SPD und Grüne büßen ein

In der Gunst der Wähler haben CDU/CSu nochmals zugelegt, die SPD dagegen muss genauso wie die Grünen Einbußen hinnehmen. Sowohl die Arbeit der Bundesregierung insgesamt als auch die der beiden Koalitionspartner wird deutlich besser bewertet als bisher. Die Arbeit von Angela Merkel wird so gut bewertet wie zuletzt Anfang 2015.

Politische Stimmung in Deutschland

Die politische Stimmung hat sich im Vergleich zu Anfang April wieder ein wenig verändert: Die CDU/CSU legt erneut deutlich zu, die SPD, die sich zuletzt etwas verbessert hatte, muss nun wieder Einbußen hinnehmen und für die Grünen gibt es erneut Verluste. Aktuell erzielt die Union 44% (+5), die SPD kommt auf 18% (-2). Die AfD erreicht 5% (-1), die FDP kommt ebenfalls auf 5% (+1), die Linke bleibt bei 7% (+/-0) und die Grünen stehen aktuell bei 18% (-3), alle anderen Parteien erhalten zusammen 2% (-1).*

Da mit Umfragen aber immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Ver­gleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli­tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen die Erkenntnisse über die langfristige, sozialstrukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Berücksichtigt wird dabei auch die fehlende Bekenntnisbereitschaft von den Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, käme die CDU/CSU erstmals in dieser Legislaturperiode auf einen Projektionswert von 39% (+4), die SPD verliert leicht und käme auf 16% (-1). Die AfD könnte mit 9% (-1) rechnen, FDP und Linke könnten konstante 5% bzw. 7% erzielen, die Grünen kämen auf 18% (-2), ihr schwächster Wert seit über einem Jahr. Alle sonstigen Parteien erhielten zusammen 6% (+/-0). Damit hätte sowohl Schwarz-Grün als auch Schwarz-Rot eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Sowohl die Arbeit der Bundesregierung insgesamt als auch die der beiden Koalitionspartner wird deutlich besser bewertet als bisher: Die gemeinsame Arbeit der Großen Koalition wird auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) mit einem Durchschnittswert von 2,1 eingestuft (Mrz-II: 1,7; Apr-I: 1,4). Die Arbeit der CDU/CSU in der Koalition wird von den Befragten mit 1,9 (Mrz-II: 1,5; Apr-I: 1,2) bewertet und damit nach wie vor besser als die Arbeit der SPD (1,4; Mrz-II: 1,0; Apr-I: 0,7).

Gewünschte Koalition

Auf die vorgabenfreie Frage, welche Parteien zusammen die nächste Bundesregierung bilden sollen, nennen 20% eine große Koalition (Mrz-I: 12%; Mrz-II: 16%), für 18% ist Schwarz-Grün das präferierte Koalitionsmodell (Mrz-I: 17%; Mrz-II: 18%) und für 10% Rot-Grün (Mrz-I: 14%; Mrz-II: 11%). 7% sprechen sich für ein Bündnis aus CDU/CSU und FDP aus (Mrz-I: 7%; Mrz-II: 7%) und 5% für eine Koalition aus Grünen, SPD und Linken (Mrz-I: 8%; Mrz-II: 6%). Andere Koalitionsmodelle kommen zusammen auf 21% (Mrz-I: 22%; Mrz-II: 21%), 19% antworten mit „weiß nicht“ (Mrz-I: 20%; Mrz-II: 21%).

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel

Die Arbeit von Angela Merkel wird so gut bewertet wie zuletzt Anfang 2015: 83% der Wahlberechtigten sind der Meinung, die Regierungschefin leistet eher gute Arbeit (Mrz-II: 79%; Apr-I: 80%), 13% beurteilen ihre Leistungen eher schlecht (Mrz-II: 18%; Apr-I: 17%), 4% äußern sich dazu nicht (Mrz-II: 3%; Apr-I: 3%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt es im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen teilweise deutliche Veränderungen. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Angeführt wird das Ranking nach wie vor von Angela Merkel, die sich stark verbessert und mit einem Durchschnittswert von 2,6 auf einem Niveau bewertet wird wie zuletzt vor fünf Jahren. Mit deutlichem Abstand, aber ebenfalls verbessertem Wert (2,0) auf Rang zwei, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er tauscht den Platz mit Vizekanzler Olaf Scholz, der sich auch um zwei Zehntel verbessert und einen Durchschnittswert von 2,0 erhält. Es folgen Gesundheitsminister Jens Spahn (1,5), Robert Habeck (1,1) und Armin Laschet (1,0), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist der einzige, der in dieser Woche etwas schwächer eingestuft wird als Anfang April. Mit einem Wert von 0,8 wird die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock beurteilt, Horst Seehofer kommt auf 0,6 und Friedrich Merz auf 0,2. Schlusslicht bleibt, trotz verbessertem Wert von fünf Zehnteln, Christian Lindner mit 0,1.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Das Coronavirus und die damit einhergehende Krise beherrscht auch in dieser Woche die politische Agenda und wird von 79% aller Befragten als wichtigstes Problem in Deutschland benannt. Dabei konnten die Befragten ohne Vorgabe von Antworten hier bis zu zwei Themen nennen. Es folgen mit deutlichem Abstand auf den nachfolgenden Rängen, mit jeweils Nennungen im zweistelligen Bereich: Flüchtlinge/Ausländer/Integration (12%), Umwelt/Klimaschutz/Energie-wende (11%) sowie die Wirtschaftslage (10%). Von jeweils 5% werden in dieser Woche Arbeitslosigkeit sowie soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle als wichtigste Themen genannt, von jeweils 4% Gesundheitswesen/Pflege, Bildung/Schule, Familie/Jugend/Kinder und für 3% ist Rente/Alterssicherung zurzeit das wichtigste Problem in Deutschland.

* Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.