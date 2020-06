Gut eine Woche ist es jetzt her, dass die Kanzlerin einen „harten Kampf“ ausrief, um die schwer angeschlagene Lufthansa vor allzu hohen EU-Auflagen für den Erhalt milliardenschwerer Hilfen durch den Bund zu bewahren. Gemessen daran war der Kampf nicht nur vergleichsweise kurz, sondern auch einigermaßen erfolgreich. Rund eine Million Euro Verlust hatte man wegen der corona-bedingten Totalflaute im Flugwesen zuletzt gemacht – pro Stunde. Das hält auch kein Großunternehmen mit gesunder Kernstruktur lange aus.

Nun herrscht endlich etwas mehr Planungssicherheit. Unter anderem für Lufthansa-Mitarbeiter. Auch sonst ist der Kompromiss verkraftbar. Die Lufthansa verliert zwar einige Start- und Landerechte in Frankfurt und München, aber offenbar bei Weitem nicht in dem Ausmaß, wie es Brüssel anfänglich vorschwebte. Auch ist noch völlig unklar, wann die Flugbewegungen wieder das Niveau der Vor-Corona-Ära erreichen werden. Eine vorsichtige Beschneidung der sogenannten Slots tut da zunächst einmal wenig weh. In die Lücke dürften Billig-Flieger wie Ryanair stoßen. Passagiere können damit auf preisgünstigere Tickets hoffen – Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.

Dass der Kranich würde Federn lassen müssen, war klar. Denn mit der faktischen Staatsbeteiligung lässt sich sogar die Übernahme der Lufthansa durch ein anderes Unternehmen verhindern. Ein massiver Eingriff in den freien Wettbewerb. Dafür musste Brüssel einen Ausgleich schaffen. Merkwürdig nur, dass man dabei ausschließlich Start- und Landerechte im Blick hatte. Warum eigentlich keine schärferen Klimaschutzauflagen? Die EU hätte damit ein gutes Zeichen für nachhaltiges ökologisches Wirtschaften auch in der Luftfahrt setzen können. Leider wurde diese Chance verpasst.

