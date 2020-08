Chaos säen

Kein Tag vergeht, an dem der Möchtegern-Autokrat nicht mit etwas Neuem droht. Einmal denkt er laut darüber nach, die Präsidentschaftswahl am 3. November wegen der Pandemie zu verschieben. Dann bringt Donald Trump die Möglichkeit eines Dekrets ins Spiel, mit dem er die Briefwahlen einschränken will. Und immer wieder beschwört er Unregelmäßigkeiten und Manipulationen. Dem Land stünden die „korruptesten Wahlen“ in der Geschichte bevor. Es gibt gute Gründe, jeden einzelnen Punkt als Spinnerei abzutun. Zum einen hat der Präsident laut Verfassung keine Macht, den Wahltermin zu verschieben. Zum anderen obliegt es den Bundesstaaten, die Durchführung der Wahlen zu überwachen.

Doch dem US-Präsidenten geht es um etwas anderes. Er will das Vertrauen der Amerikaner in ihr Wahlsystem untergraben. Dafür behauptet er beinahe täglich ohne jeden Beleg die unglaublichsten Dinge über gefälschte Wahlzettel, Stimmen von Personen, die nicht wählen dürfen, und überforderte Postämter. Systematisch sät Trump Zweifel an der Zuverlässigkeit der Ergebnisse, die nach Lage der Dinge eine Niederlage für den „America-First“-Präsidenten erwarten lassen. Er ahnt, dass seine einzige Chance für den Verbleib an der Macht darin bestehen könnte, nach Wegen zu suchen, das „Electoral College“ (Wahlmänner-Kollegium) zu umgehen.

Laut Verfassung müssen die einzelnen Bundesstaaten ihre Wahlmänner und -frauen benennen, die nach dem Prinzip „ winner takes all“ ihre Stimmen vergeben. Für die Wahl zum Präsidenten ist eine absolute Mehrheit von 270 Wahlmänner-Stimmen nötig.

Wenn aber nun ein oder mehrere der 50 Bundesstaaten – zum Beispiel wegen gerichtlichen Anfechtungen – keine Wahlmänner benennen, könnte das Szenario eintreten, dass die 270 Stimmen nicht erreicht werden. In diesem Fall greift der 12. Verfassungszusatz, der bestimmt, dass das Repräsentantenhaus – und nicht mehr das Wahlmänner-Kollegium – den Präsidenten wählen muss. Allerdings wird dann in Bundesstaaten-Gruppen abgestimmt – die jeweilige Mehrheit entscheidet, wer die Unterstützung bei der Präsidentenwahl erhält. Nach Stand der Dinge hätte Trump bei diesem Verfahren mit 26 zu 23 die Nase knapp vorn.

Damit ein solches Szenario greifen kann, braucht Trump massives Durcheinander am Wahltag, Verzögerungen bei der Auszählung und Probleme mit den Briefwahlen. Und Chaos kann niemand besser als Trump. Durch diese Brille betrachtet machen die täglichen Angriffe des Präsidenten auf das Wahlsystem plötzlich Sinn. Joe Biden braucht einen Erdrutsch-Sieg, um Trumps Tricks effektiv auszuschließen. Dass es soweit gekommen ist, zeigt, wie sehr der Bewunderer von Autokraten wie Wladimir Putin oder Recip Erdogan die demokratische Ordnung in den USA bereits unterminiert hat.

