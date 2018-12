Chaos zu Weihnachten

Washington.Es wird einsam um US-Präsident Donald Trump. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Jim Mattis zum Ende der Woche quittierte auch der Sonderbeauftragte für den Kampf gegen den Islamischen Staat, Brett McGurk, aus Protest gegen den Rückzug der USA aus Syrien seinen Dienst. Dass Trump mit seiner Forderung von fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Südgrenze zu Mexiko nun einen großen Teil der Ministerien und Behörden zum Stillstand bringt – also einen „Shutdown“ auslöst – steht aus Sicht von Analysten wie ein Ausrufezeichen hinter turbulenten Tagen.

„Es ist Krieg jeden Tag“, erlaubte Trump laut New York Times einem Mitarbeiter Einblick in seine Befindlichkeit. Die Entwicklungen in der Russland-Affäre treiben ihn um. Er findet kein Personal für die vakanten Schlüsselpositionen. Und zum Jahresschluss gehen die Aktienmärkte auf Sturzflug. Statt den Rat anderer zu suchen, kapselt sich der Präsident ab. Trump verbringt immer mehr „Exekutiv-Zeit“ alleine in seinen Privatquartieren. Wenn stimmt, was Insider berichten, verfolgt Trump dort FOX und andere TV-Sender.

Magere Zustimmungsraten

Kein Präsident hatte laut einer Analyse der Denkfabrik „Brookings Institution“ so viele Abgänge zu verzeichnen wie Trump. Von seinem Kabinett über Berater im Weißen Haus bis hin zu hohen Mitarbeitern hat der Präsident fast zwei von drei Regierungsmitgliedern verloren.

Bei mageren Zustimmungsraten von 38 Prozent hat er nun offenbar das Gefühl, seine Basis bei der Stange halten zu müssen. Das erklärt seine abrupte Kehrtwende im Haushaltsstreit. Bis Mitte vergangener Woche hatten alle Zeichen auf einen Kompromiss hingedeutet. Der Präsident hatte den republikanischen Führern im Senat und Repräsentantenhaus signalisiert, er werde nicht auf den fünf Milliarden Dollar für seine Mauer an der Südgrenze bestehen. Dann explodierte sein Twitter-Konto mit Kritik rechter Journalisten wie Rush Limbaugh und Ann Coulter, die Trump warnten, sein Wahlversprechen kampflos aufzugeben. Mit dem Rücken zur Wand änderte der Präsident abrupt den Kurs und provozierte kurz vor der Weihnachtspause das Scheitern der Haushaltsgespräche. Damit verbringen nun hunderttausende Beamte der Bundesregierung die Festtage mit der Ungewissheit, ob sie weiter ihre Gehälter bekommen.

Unterdessen will Trump Verteidigungsminister Mattis früher als bisher geplant austauschen, nachdem dieser wegen Meinungsverschiedenheiten mit ihm seinen Rückzug angekündigt hatte. Trump verkündete gestern Abend auf Twitter, der bisherige stellvertretende Verteidigungsminister Patrick Shanahan werde am 1. Januar die Führung des Ressorts übernehmen – also bereits in wenigen Tagen. Mattis hatte sich erst Ende Februar zurückziehen wollen und betont, es solle ausreichend Zeit für den Übergang geben. Mattis hatte in einem veröffentlichten Schreiben an Trump erklärt, er trete wegen inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten ab. (mit dpa)

