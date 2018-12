Chekatt als Schwarzfahrerverurteilt

Mannheim/Straßburg.Zur Verurteilung des mutmaßlichen Straßburger Weihnachtsmarkt-Attentäters Chérif Chekatt wegen eines Bagatell-Delikts vor sechs Jahren hat das Amtsgericht Mannheim neue Details bekannt gegeben. Wie ein Sprecher gestern mitteilte, war der Mann am 25. Januar 2012 gegen 3.28 Uhr in einem Zug der Deutschen Bahn von Mannheim nach Frankfurt-Flughafen unterwegs. Während der Fahrt wurde er ohne gültigen Fahrschein erwischt.

Am 12. Juni 2012 erließ das Amtsgericht Mannheim eigenen Angaben zufolge einen Strafbefehl gegen Chekatt. Es verurteilte ihn wegen der „Erschleichung von Leistungen“ zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 20 Euro – also insgesamt 400 Euro. Weitere Verfahren am Amtsgericht Mannheim gab es laut dem Sprecher nicht.

Strafbefehl ausgestellt

Ein Strafbefehl wird häufig bei kleineren Vergehen ausgestellt. Dabei wird dem Angeklagten ein Brief mit der Strafforderung geschickt. Widerspricht der Empfänger nicht, gilt die Forderung als akzeptiert. Im Falle von Chérif Chekatt konnte die Strafe aber nie vollstreckt werden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der Betrag von 400 Euro nie gezahlt. Während der Ausstellung des Strafbefehls war der mutmaßliche Attentäter in Frankreich gemeldet. Sein offizieller Wohnort war zu dieser Zeit Neuves-Maisons bei Nancy. Ob er jemals in Mannheim wohnte, war nicht zu klären.

Der 29-jährige Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln hatte am 11. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg um sich geschossen und fünf Menschen dabei getötet. Zunächst war er auf der Flucht. Zwei Tage nach dem Attentat wurde Chekatt von der Polizei erschossen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018