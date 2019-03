Chemnitz – eine Stadt im Dauerstress

Dresden/Chemnitz.„Chemnitz lässt momentan nichts aus, in den Schlagzeilen zu bleiben“, sagt der Jurist und Politiker Klaus Bartl mit einem Unterton von Sarkasmus. Gestern ist er von seiner Heimatstadt Chemnitz nach Dresden gekommen, weil ein Gericht hier den gewaltsamen Tod eines Mannes aufklären soll. Die als Totschlag angeklagte Tat hat sich am 26. August 2018 am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ereignet. Zwei Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien sollen nach einem Streit den Deutschen Daniel H. erstochen haben. Vor Gericht verantworten muss sich derzeit nur der Syrer Alaa S. Der mutmaßliche Mittäter Farhad A. ist auf der Flucht und wird weltweit gesucht.

Der Fall erregte Aufsehen, weil es in Chemnitz danach zu Angriffen auf Flüchtlinge und ausländische Restaurants kam. Bei Demonstrationen wurde damals auch ein Mann gesichtet, der gestern in Chemnitz zu Grabe getragen wurde: der Hooligan und Rechtsextremist Thomas Haller, führender Kopf der früheren Vereinigung HooNaRa (Hooligans-Nazis-Rassisten).

Hooligans hatten nach der Messerattacke vom August die erste Demonstration gegen Flüchtlinge in Chemnitz angeführt. Als unlängst Fans des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC den nach einer Krankheit gestorbenen Haller mit einer aufwendigen Inszenierung und technischer Unterstützung des Vereins im Stadion ehrten, war der Ruf von Chemnitz erneut ruiniert.

Starke Polizeipräsenz

Für Klaus Bartl hängen der Prozess, die Beerdigung und die jüngsten Schlagzeilen aus seiner Stadt zusammen. Der Abgeordnete der Linken im sächsischen Landtag, wirft den CFC-Hools vor, den Tod des 35-jährigen Deutschen im August instrumentalisiert zu haben. Im Grunde kann sein Vorwurf auch für den Tod Hallers gelten. Denn die aufwendige Choreographie für ihren toten Kameraden im Stadion wird auch als Machtdemonstration der rechten Szene gedeutet.

Zum Begräbnis kommen mehrere Hundert Gesinnungsgenossen, teils in schwarzen Szeneklamotten, die Augen hinter dunklen Sonnenbrillen verborgen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von ebenfalls mehreren Hundert Beamten präsent, gewährleistet aber lediglich Ordnung und Sicherheit. Denn der Aufmarsch ist offiziell keine Kundgebung .

Auch beim Prozess in Dresden gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Besucher dürfen den Saal erst nach strengen Kontrollen betreten. Bartl hat auch ein berufliches Interesse an dem Prozess. Denn die Beweislage ist nach Ansicht von Prozessbeobachtern dünn, die Verlesung der Anklage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Bartl sieht das Schwurgericht vor einer „anspruchsvollen Aufgabe“. Er sei aber fest davon überzeugt, dass die zuständige Kammer das mit der notwendigen Souveränität untersucht. Wenn es Zweifel an der Schuld des Angeklagten gebe, müsse das Gericht das tun, was das Gesetz vorsehe – freisprechen.

Bis zu einem Urteil dürfte es noch ein weiter Weg sein. Der Auftakt des Prozesses verläuft zäh. Noch bevor es zum Verlesen der Anklage kommt, verliest Verteidigerin Ricarda Lang eine Liste von Fragen, hinter denen Zweifel an der Unbefangenheit des Gerichtes stehen. Sie will von den Berufs- und den Laienrichtern beispielsweise wissen, ob sie schon einmal an Kundgebungen der AfD oder der islamfeindlichen Pegida-Bewegung teilnahmen, ob sie Mitglieder oder Unterstützer der AfD sind oder wie sie zu Flüchtlingen generell stehen. Ihr Mandant gehöre zum „erklärten Feindbild“ von Anhängern der AfD, sagt sie. Dabei habe er ein Recht auf ein faires Verfahren.

