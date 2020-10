Chile entscheidet über das Erbe der Diktatur

Quito/Santiago.Die Volksabstimmung am Sonntag gilt als wichtigste Wahl in Chile seit der Rückkehr zur Demokratie vor 30 Jahren. Mehr als 14 Millionen Chilenen sind aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob eine neue Verfassung erarbeitet werden soll – oder die aktuelle aus der Zeit der Militärdiktatur in Kraft bleibt. „Eine Abstimmung, die die Regeln der Demokratie in Chile neu definieren könnte“, sagt der Politikwissenschaftler Claudio Fuentes.

Mehr als zwei Drittel der Chilenen sprechen sich laut Umfragen für eine neue Verfassung aus. Sollte sich das Ja durchsetzen, beginne ein mindestens zweijähriger Prozess, der mit einer inhaltlichen Debatte anfange, erläutert Fuentes. Dabei geht es nicht nur um Aspekte wie das politische System, sondern auch um die Teilhabe der Ureinwohner und um brennende soziale Fragen wie die Neuorganisation der Sozialversicherung.

Massenproteste über Fahrpreise

Für weitgreifende Sozialreformen waren im Oktober 2019 mehr als eine Million Menschen in Chile auf die Straße gegangen und hatten den Weg für das aktuelle Referendum geebnet. Die Proteste hatten sich an der Erhöhung der Fahrpreise für die Metro entzündet und sich schnell massiv ausgebreitet. Nach wochenlangen gewaltsamen Protesten lenkte die konservative Regierung unter Präsident Sebastián Piñera ein und schlug die Erarbeitung einer neuen Verfassung vor.

Die Ursachen für den sozialen Aufstand liegen aber tiefer, glaubt Fuentes: Da ist zum einen die hohe Verschuldung der meisten Menschen, zum anderen der Unmut über die herrschende Kluft zwischen Arm und Reich. Erste Schüler- und Studentenproteste gegen die Privatisierung der Bildung gab es bereits Mitte der 2000er Jahre unter der ersten Regierung der Sozialistin Michelle Bachelet. Im Jahr 2018 verdiente die Hälfte der Chilenen nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts umgerechnet etwa 500 Euro monatlich, die aus privaten Fonds ausgezahlten Renten lagen meist darunter. Die Lebenshaltungskosten stiegen hingegen kontinuierlich an und liegen heute auf europäischem Niveau.

Die neoliberale Verfassung, die 1980 unter dem Diktator Augusto Pinochet erarbeitet wurde, ermöglichte den volkswirtschaftlichen Aufschwung Chiles, reduzierte den Staat aber auf ein Minimum. Das privatisierte Sozialsystem zementierte die soziale Kluft. Das Grundgesetz wurde seit dem Ende der Diktatur 1990 zwar mehrmals reformiert und dadurch demokratischer, doch der neoliberale Charakter blieb bis heute bestehen.

Die Erwartungen an eine neue Verfassung sind daher riesig, vor allem aufseiten der Ureinwohner, die laut Zensus von 2017 rund 13 Prozent der 18 Millionen Einwohner ausmachen. Ihre Rechte sind bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Die Beteiligung der indigenen Völker am Verfassungsprozess sei daher zentral, betont der Anwalt und Soziologe Salvador Millaleo. Mehrere Mapuche-Bürgermeister der Region Araucanía im Süden fordern fest reservierte Sitze im neu zu wählenden Verfassungsgremium. epd

