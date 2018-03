Christian Wulff in der Ahnengalerie angekommen

Anzeige

Berlin.Wulff trifft Wulff lautete gestern das Motto im Bundespräsidialamt in Berlin: Dort wurde die Büste des ehemaligen Bundespräsidenten feierlich enthüllt. Für das Porträt des Berliner Bildhauers Bertrand Freiesleben hatte Wulff persönlich Modell gestanden. Bei der Aufnahme der Büste seines Vorvorgängers in die Ahnengalerie lobte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dessen Einsatz für Integration. Auch gegen Widerstände habe Wulff den Mut gehabt, Deutsche aller Religionen und Konfessionen anzusprechen, einzubinden und für ein gelungenes Zusammenleben in die Pflicht zu nehmen, sagte Steinmeier in Berlin. „Auch deshalb sagten damals viele Mitbürgerinnen und Mitbürger muslimischen Glaubens, vielleicht zum ersten Mal: Das ist auch unser Bundespräsident.“