Christine Lambrecht wird neue Justizministerin

Soll neue Justizministerin werden: Christine Lambrecht. © Fabian Sommer/dpa

Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Christine Lambrecht, wird neue Bundesjustizministerin. Die südhessische SPD-Politikerin aus dem Kreis Bergstraße löst damit Katarina Barley ab, die nach der Europawahl als Abgeordnete ins Europäische Parlament wechselt. Das meldeten am Mittwoch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ZDF und die "Süddeutsche Zeitung", auch der Deutschen Presse-Agentur wurde die Personalie mitgeteilt.

Lambrecht, die heute 54 Jahre alt wird, ist zurzeit Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Sie ist seit 1998 im Deutschen Bundestag, wo sie den Wahlkreis Bergstraße vertritt. Ende 2017 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt. Zuvor wurde sie auch als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages gehandelt, zog aber kurz vor der Wahl ihre Bewerbung zurück. Sie ließ Thomas Oppermann den Vortritt.

Lambrecht wird ein gutes Verhältnis zur zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles nachgesagt. Im März 2018 hatte sie die neue Aufgabe im Bundesfinanzministerium übernommen. Lambrecht ist im Haushaltsausschuss und Finanzausschuss des Bundestages. Die Mutter eines Sohnes hatte an den Universitäten Mainz und Mannheim Rechtswissenschaften studiert.

Der kommissarische SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel will die Personalie am Nachmittag in Berlin offiziell bekanntgeben. Lambrecht soll das Ministerium zum 1. Juli übernehmen.

Der Fahrplan der SPD für die Barley-Nachfolge war nach dem überraschenden Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles ins Wanken geraten. Wochenlang blieb die Personalie deshalb offen. Lambrecht gehörte bisher nicht zum Favoritenkreis.

Nach Informationen der dpa trafen die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer die Personalentscheidung kurzfristig und übernahmen nicht Nahles' Vorschlag. (lü/lok/dpa)