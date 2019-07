CO2-Steuer stößt auf Skepsis

Das Kraftwerk Mehrum in Niedersachsen produziert Strom – und CO. © dpa

Berlin.Wenn am Donnerstag wieder einmal das Klimakabinett unter Leitung von Angela Merkel (CDU) zusammentritt, gilt es erst einmal, die Informationslage zu sortieren. Den sieben Ministern und der Kanzlerin liegen nämlich gleich mehrere Gutachten zu der Frage vor, ob und wie die Verbrennung fossiler Energie verteuert werden kann. Ein Preis für CO2 gilt als einer der Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen.

Entscheidungen fallen zwar erst im September, doch läuft die Debatte jetzt schon heiß. In ihrer am Freitag präsentierten Stellungnahme stellten die Wirtschaftsweisen eine CO2-Steuer und alternativ eine Ausweitung des Emissionshandels auf Verkehr und Gebäudeheizung zur Diskussion. Dabei empfahlen sie, den Bürgern per Pauschalzahlung in jedem Fall einen Teil der Einnahmen zurückzugeben.

Am heutigen Montag nun will der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums ein weiteres Gutachten vorstellen. Wie sich am Wochenende zeigte, ist die Union generell skeptisch gegenüber der Steuer-Lösung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzender Andreas Jung (CDU) sagte: „Wir haben bei der Energie nicht zu wenig Steuern, wir haben zu wenig Steuerung.“ Er sprach sich für den Abbau der EEG-Umlage und eine Abschmelzung des Solidaritätszuschlages aus. FDP-Chef Christian Lindner sagte, eine CO2-Steuer sei „teuer, ohne einen wirksamen Einspareffekt zu erzielen“. Er ist für die Ausweitung des Emissionshandels.

Mieterbund warnt

Allerdings machten sich einige deutsche Top-Manager für die CO2-Steuer stark, darunter Frank Appel, Chef der Deutschen Post. Auch der Verband der Maschinenbau-Industrie sprach sich dafür aus, Benzin, Diesel oder Strom zukünftig nach ihrer Klimaschädlichkeit zu bepreisen.

Höhere Kosten für die Mieter fürchtet indes der Deutsche Mieterbund. Er forderte, dass die Mehrbelastung aus einer CO2-Bepreisung nicht auf die Mieten umgelegt werden dürfe. (mit dpa)

