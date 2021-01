Conte bleibt im Amt

Rom.Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat als politischer Quereinsteiger zum zweiten Mal den Koalitionsbruch eines Kontrahenten siegreich überlebt: Der 56 Jahre alte Jura-Professor wies im Machtpoker um EU-Corona-Hilfen Ex-Premier Matteo Renzi in die Schranken. Nach einer am Dienstag knapp überstandenen Vertrauensfrage sucht Conte nun für seine Minderheitsregierung in Rom neue Helfer. 2019 hatte er seinen Ex-Innenminister Matteo Salvini übertrumpft.

Contes Mitte-Links-Bündnis hatte am Dienstag im Senat in einer turbulenten Nachtsitzung mit Mühe eine Mehrheit von 156 Stimmen erreicht – bei 140 Gegenstimmen. „Jetzt ist das Ziel, diese Mehrheit noch solider zu machen“, twitterte der parteilose Conte wenig später. Vor einer Woche hatte Renzis Klein-Partei Italia Viva die seit September 2019 regierende Koalition verlassen.

Für Gespräche über neue Mehrheiten dürfte es Verhandlungen mit verschiedenen europafreundlichen Kräften in der Mitte und links geben. Die konservativen und rechten Oppositionsparteien kritisierten erneut, Conte klebe an seinem Amt. Er sei trotz seines Teilerfolgs zu geschwächt, um Italien durch die Corona-Krise zu führen. dpa

