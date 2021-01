Conte muss neue Partner suchen

Matteo Renzi, Chef der in Italien mitregierenden Partei Italia Viva. © dpa

Rom.Die Italiener sind schnelle Regierungswechsel und politische Dramen gewohnt. Doch das Duell zwischen Ministerpräsident Giuseppe Conte und dem früheren Premier Matteo Renzi mitten im Kampf gegen die Corona-Pandemie macht viele fassungslos. Renzi hatte mit seiner Splitterpartei Italia Viva am Mittwoch die Mitte-Links-Koalition platzen lassen. Die steht damit ohne Mehrheit im Parlament da. Die großen Koalitionspartner Fünf-Sterne-Bewegung und Demokratische Partei (PD) suchten am Donnerstag nach Lösungswegen aus der Krise. Conte, dessen Verbleib auf der Kippe stand, erhielt viel Zuspruch, auch in sozialen Medien.

Außenminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung kritisierte das Vorgehen Renzis scharf. Er sprach auf Facebook von einer „unverantwortlichen Geste“ in einer dramatischen Weltlage. Zugleich forderte er eine Rückkehr zur Vernunft. Viele ähnliche Äußerungen mit doppelter Botschaft machen deutlich, wie kompliziert und verfahren die Lage in Rom gerade ist. Das Zwei-Kammern-Parlament unterbrach deswegen zeitweise die Sitzungen. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, forderte den parteilosen Premier im Namen aller Fraktionen auf, die Situation im Parlament zu erläutern.

In den Medien des Mittelmeerlandes wurde über mehrere Optionen spekuliert: Danach könnte der 56-jährige Conte nach neuen Mehrheiten suchen. Auch ein schneller Rücktritt des Juristen galt als möglich. Außerdem kursierten Ideen über eine sogenannte Einheitsregierung, an der auch Parteien der rechten Opposition wie die konservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi beteiligt sein könnten. Eine Rückkehr von Italia Viva (Italien lebt) ins Kabinett wurde ebenfalls nicht ausgeschlossen. dpa

