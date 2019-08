Conte rechnet ab – und tritt zurück

Rom.Endlich hat er das Wort. Giuseppe Conte steht im Senat von Rom. Auf der einen Seite der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, wie ein zum Schweigen verdammter Prügelknabe. Auf der anderen Seite Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, immer wieder zufrieden lächelnd. Schließlich hat der Ministerpräsident gerade seinen Feind mit messerscharfen Sätzen für das Ende der „Regierung des Wandels“ verantwortlich gemacht.

Die Allianz aus Lega und Sternen ist nach fast 15 Monaten Dauererregung am Ende. Das, was ein einmaliges Experiment zwischen zwei in ihrer Kritik an Europa vereinten Parteien werden sollte, ist gescheitert. Bevor der parteilose Conte am Dienstag seinen Rücktritt ankündigt, setzt er immer wieder an: „Caro Matteo“, „lieber Matteo“. Nett ist das, was Conte vorträgt, nicht. Er wirft Salvini Machtstreben aus purem Eigeninteresse, politischen Opportunismus und Verantwortungslosigkeit vor. Salvini hatte vor zwei Wochen die Koalition aufgekündigt und will eine Neuwahl – um „volle Befugnisse“ zu bekommen, die ganze Macht. Das hat er längst erklärt.

Tumult im Senat

Die Lega habe „14 Monate intensiver Regierungsaktivitäten befleckt, nur um die mediale Werbetrommel zu rühren“, moniert Conte. Jubel, Applaus und Buh-Rufe im aufgebrachten Senat. „Hört auf, hört auf“, ruft Senatspräsidentin Elisabetta Casellati immer wieder dazwischen.

Contes Ansprache ist die Abrechnung mit einem Politiker, der sich in Italien immer mehr in den Vordergrund gespielt hat. Der sagt, er würde alles wieder genauso machen. Der zigmal über „Merkel und Macron“ lästert. Der es „leid“ ist, dass „jeder unserer Schritte von einer Unterschrift von irgendeinem EU-Funktionär abhängt“. Und der die armen Italiener zur Wahl aufruft, um ihn als Retter der Nation zu bestimmen. Ginge es nach ihm, wäre das im Oktober der Fall. „Heute ist nach 14 Monaten eine der schlimmsten Erfahrungen in der Geschichte der Republik zu Ende“, erklärte Ex-Regierungschef Matteo Renzi vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Ihn dürstet es nach einer Abwahl seiner Partei im letzten Jahr nach Rache. Die Sozialdemokraten könnten zusammen mit den Fünf Sternen Salvini in die Opposition verdammen, wenn sie sich zusammentun. Eigentlich sind sie sich spinnefeind – aber sie hätten beide etwas davon: Die Wahlen würden sich verzögern. In Umfragen liegen sie hinten.

Conte reichte direkt nach der turbulenten Sitzung des Senats seinen Rücktritt bei Staatsoberhaupt Sergio Mattarella ein. Der muss nun entscheiden, wie es in der Krise weitergeht. Die zwei Tage langen Konsultationen dazu beginnen an diesem Mittwoch. Wieder einmal lasten auf ihm die Hoffnungen, dass er das Land aus dem Schlamassel holt.

