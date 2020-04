Corona-App kommt

Berlin.Laut einer Umfrage hält jeder zweite Deutsche es für sinnvoll, wenn Kontaktpersonen von Infizierten über Handy-Daten geortet werden. Und inzwischen ist sich auch die Politik einig. Die Corona-App wird kommen. Bei der Umsetzung sind Experten offenbar auf der Zielgeraden.

Dabei sah es anfänglich noch ganz anders aus. Ursprünglich hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, den Behörden den Zugriff auf die Telekommunikationsdaten Infizierter zu ermöglichen. Der Aufschrei war groß. Denn Spahns Plan klammerte die Einwilligung der Betroffenen aus, was ein tiefgreifender Einschnitt in die Freiheits- und Bürgerrechte gewesen wäre. Das Vorgehen erinnerte an China, das auf massive Überwachung per App setzt, ebenso wie Israel. Außerdem war der technische Plan des Ministers unausgegoren –die Erfassung sollte per Funkzellenabfrage erfolgen, die aber als extrem ungenau gilt.

Nun hat sich der politische Wind gedreht. Mittlerweile zeigen sich selbst diejenigen, die erhebliche Gefahren für den Datenschutz sehen, aufgeschlossen für eine Idee, die Regierungssprecher Steffen Seibert so skizzierte: Eine elektronische Nachverfolgung von Infektionsketten per App auf freiwilliger Basis, die den Zugriff staatlicher Stellen auf die Daten ausschließt. Das, so Seibert, werde nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen neben der massiven Ausweitung von Tests „ein wesentlicher Baustein“ zur weiteren Bekämpfung des Virus sein. Voraussichtlich also ab dem 20 April.

Die Arbeiten an der App laufen auf Hochtouren. Federführend auf deutscher Seite – es handelt sich um ein europäisches Projekt – sind das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Heinrich-Hertz-Institut (HHI) für Nachrichtentechnik in Berlin. Funktionieren soll es so: Wenn zwei Nutzer der App sich begegnen und längere Zeit beieinanderstehen, dann speichert die App die Daten des jeweils anderen; allerdings als anonymisierte ID, nicht mit Namen und Ortsangaben. Wenn ein Nutzer positiv auf Corona getestet worden ist, kann er seine Diagnose in der App melden. Die auf seinem Handy gespeicherte ID wird dann dem RKI und dem HHI übermittelt, freilich erneut als anonymer Wert. Dadurch wird es möglich, die Liste der Handy-Nutzer, die mit dem Infizierten Kontakt hatten, abzurufen. Diese erhalten dann eine Push-Meldung. Wichtig: Auch sie bleiben anonym. Es erfolgt lediglich die Aufforderung, sich testen zu lassen und in Quarantäne zu bleiben, bis das Ergebnis vorliegt.

Funktechnik noch unsicher

Doch es gibt Haken: Möglichst viele Menschen müssen die App herunterladen, um Infektionsketten erkennen zu können. Nicht alle Deutschen haben aber ein Smartphone – 2018 waren es etwas mehr als 70 Prozent. Außerdem ist die verwendete Bluetooth-Funktechnik mitunter unsicher. Derzeit wird die App getestet, um solche Fragen zu klären.

Entscheidend wird freilich sein, dass sich die Menschen, die eine Push-Meldung erhalten haben, in Quarantäne begeben, um auf einen Test und das Ergebnis zu warten.

